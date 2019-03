Oriol Pujol pide amparo a la Fiscalía por "indefensión" ante las acusaciones de corrupción

El secretario general de CDC y presidente de CiU en el Parlamento de Cataluña, Oriol Pujol, reclama amparo a la Fiscalía porque sienten "indefensión" ante las informaciones que se publican sobre supuestos casos de corrupción que le implican a él, a su familia y al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas.



"Estamos en un punto de indefensión muy grave. Nos toca pedir cierto amparo en la Fiscalía", ha sostenido en una entrevista en Catalunya Radio, donde ha avisado de que estas informaciones no son una casualidad y pretenden perjudicar la transición nacional que ha iniciado Cataluña.



"Hay que atacar a una serie de personas para abortar el proceso que ha iniciado Cataluña. Aquí es donde se equivocan", ha asegurado Pujol, quien ha admitido, sin embargo, que han conseguido dañar su imagen, la de su familia y la de Mas.



Sobre el caso Campeón, Oriol Pujol ha reiterado que no conoce al empresario Jorge Dorribo, imputado en el caso, y sí al exministro del Gobierno socialista José Blanco porque mantuvo con él una reunión para hablar de infraestructuras.



También ha constatado que nadie le ha pedido información, que no está imputado y que no dispone del sumario respectivo: "No es nada agradable. Hay gente que nos quiere arrinconar y destruir".



Respecto al borrador policial que se publicó en campaña electoral, ha recordado que hay cinco querellas presentadas y ha reprochado los "silencios" del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lo que lamenta porque le conoce.

A su juicio, el borrador consiguió influir en el resultado electoral al practicar "lo de calumnia, que algo queda", y ha censurado que representantes del Gobierno dieran credibilidad a su contenido.