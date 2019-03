Mas rechaza 'terceras vías' en el debate sobre una Cataluña independiente

La segunda jornada del debate de política general en Cataluña ha servido para que todos los líderes políticos catalanes se hayan posicionado sobre la hoja de ruta soberanista de Mas y su gestión al frente del Govern, una oposición que ha sido más nítida en los casos del PPC y PSC que en el de ERC, que apoya a CiU en el Parlament pero cuyo líder, Oriol Junqueras, es formalmente el jefe de la oposición.



La líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha advertido en un agrio debate con Mas que no le permitirá que insulte al Gobierno y a los españoles como si fueran "unos perdonavidas e ignorantes", y le ha acusado de plantear el "desafío más peligroso en la historia constitucional de España" con su apuesta por una consulta independentista.

"Es lo que hemos hecho siempre y si estamos donde estamos es porque las terceras vías no han funcionado"

Por su parte, el líder del PSC, Pere Navarro, ha calificado de "estafa" la prórroga en los presupuestos de la Generalitat porque ha servido para "recortar en la clandestinidad", al tiempo que se ha mostrado partidario de una consulta dentro de la legalidad, aunque eso "no quiere decir que sea dentro de la legalidad actual" porque el "status quo no se puede mantener". En los turnos de réplicas, el presidente de la Generalitat ha instado al PSC y al PSOE a que concreten "por escrito" su reforma federal de la Constitución, aunque ha advertido de que la última "tercera vía" fue el Estatut y que este camino nunca ha funcionado.



Mas ha asegurado que no se saltará los marcos legales aunque está determinado a consultar a los catalanes, incluso con unas elecciones plebiscitarias, lo que sería un "choque muy grande", al que ha dicho estar dispuesto a llegar "si no hay más remedio". Ha revelado que en sus contactos con el presidente del Gobierno éste le dijo que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, le comunicó su propuesta de hacer una reforma del Estado de corte federal, ante lo que Mariano Rajoy le pidió la iniciativa por escrito y "aún la está esperando", según la versión de Mas. "Que el PSOE escriba cómo sería este Estado federal, cómo modificaría la Constitución" y entonces "lo valoraremos", ha señalado.



Pero Mas ha subrayado que las terceras vías las ha intentado el catalanismo históricamente y han fracasado: "Es lo que hemos hecho siempre y si estamos donde estamos es porque las terceras vías no han funcionado; la sociedad catalana no es de ruptura, pero estamos donde estamos tras cien años de decepciones de las terceras vías". Se da la circunstancia que hace pocos días que el líder de Unió y secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, defendió una "tercera vía" para Cataluña entre el independentismo y el Estado autonómico.

En un momento de su réplica el president ha mencionado precisamente a Duran: "Hay mucha gente que habla, el señor Duran habla, etcétera, muy bien, si no digo que 'no' a las terceras vías, pero es lo que hemos hecho siempre y si estamos donde estamos es porque no han funcionado", ha subrayado para justificar su hoja de ruta soberanista.



En otro momento del debate, Mas ha admitido, no obstante, que entre los catalanes hay más de dos posiciones sobre el encaje de Cataluña con España y que, en todo caso, la solución no pasa por una mera mejora de la financiación, porque no quieren "alpiste". El debate de Mas con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sido más plácido. Junqueras ha afirmado que él "ama a España" y a la lengua española pero que en cambio "desconfía" del Estado español, y se ha limitado a recordar a Mas que el proceso soberanista requiere de "liderazgos compartidos" porque "desborda la política".



El líder del grupo de ICV-EUiA, Joan Herrera, ha reclamado a ERC que "no mire hacia otro lado" ante los recortes y ha avisado que pensar que una nueva relación con el Estado "lo soluciona todo" sería abordar con una "mirada parcial" los problemas de Cataluña. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha retado a Mas a convocar elecciones anticipadas para evitar "tres años de deriva" independentista y, en caso contrario, le ha invitado a "gobernar" Cataluña con sus competencias en lugar de "construir naciones".