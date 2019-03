Mas y Duran mantienen sus diferencias sobre la consulta tras la cadena humana

Artur Mas asegura que no tiene miedo a esa "mayoría silenciosa" de la que habla el gobierno español. Y reta al ejecutivo de Mariano Rajoy a que le permita demostrar con un referéndum lo que quiere la sociedad catalana.

Artur Mas ha asegurado que "el Gobierno español debe actuar, escuchar y, sobre todo, empezar a abrir vías para que el pueblo de Cataluña pueda ser consultado" en 2014 sobre su futuro político y, así, Mariano Rajoy "deje puertas abiertas para encontrar soluciones". Y ha añadido que "no se entendería que después de una movilización así se cerraran las puertas al diálogo y la negociación".

Entre tanto, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha hecho un llamamiento a no "dividir" una sociedad en función del "horizonte nacional de cada uno" entre "buenos y malos" y ha negado que exista una negociación entre el Gobierno y la Generalitat por la consulta soberanista.

"No dividamos el país en catalanes buenos y malos. No señalemos al que no piensa como nosotros como quien no responde a la ética de la responsabilidad y del compromiso con Cataluña. No es más catalán y más comprometido con su país y con el futuro de sus generaciones el que defiende la independencia que quien no lo hace, quien asiste por ello a la Via Catalana o a cualquier otra manifestación que quien no va", dijo el líder de Unió.

Por su parte, los socialistas son partidarios del dialogo, aunque creen que es un error poner fecha a la consulta. La única fecha, dicen, debe ser la que marque el inicio de las negociaciones. Hacen un llamamiento a todos los partidos para que pacten un nuevo modelo de relación entre Cataluña y España.

Para la presidenta de los populares el diálogo debe ser importante y permanente. Está en juego, subraya, la convivencia y la estabilidad de Cataluña. Alícia Sánchez-Camacho, ha afirmado hoy que la consulta no se puede hacer porque es "ilegal" y ha instado al presidente catalán, Artur Mas, a plantear su demanda soberanista ante el Congreso de los Diputados para que, en todo caso, pida que se modifiquen las leyes. "Las urnas no me dan miedo" pero "la consulta no se puede hacer porque es ilegal; lo que se puede hacer es modificar las leyes y Mas tienen caminos para solicitarlo".