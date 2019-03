Mas "espera y confía" en tener una fecha para la consulta antes de final de año

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha defendido, este domingo, sus palabras del pasado sábado ante el Consell Nacional de su partido al asegurar que lo que manifestó en público es "lo que todo el mundo dice en privado, que la consulta no se va a celebrar en 2014 porque el proceso se está haciendo mal".

"Hacer los procesos bien desde el principio; y poner una fecha de reuniones de Mas y Rajoy"

Navarro, ha visitado la Muestra de economía solidaria celebrada en Barcelona y ha reclamado "sinceridad" al gobierno de Artur Mas, a la vez que ha criticado que se intente "engañar a los ciudadanos" sobre este proceso.

Artur Mas ha contestado este domingo a Navarro, al asegurar que hará todo lo posible para convocar en 2014 una consulta legal para que el pueblo catalán decida su futuro, mientras ha reafirmado que antes de final de este año se fijará el día, la pregunta y el procedimiento para hacerlo.

Mas ha añadido que las declaraciones de ayer de Navarro "me han sorprendido negativamente, ya que el viernes tuvimos un encuentro cordial y positivo con él y con Alfredo Pérez Rubalcaba, y no entiendo que un viernes haya espíritu constructivo, de diálogo y buenas maneras, y el sábado cambie todo" y reciba "una bronca".

Buscar la legalidad

Aunque ha reconocido que la reunión del pasado viernes a la que asistió junto al presidente Mas y el secretario general del PSOE, fue muy bien, "por que se abrieron puertas y caminos de dialogo", Navarro ha recalcado hoy que no se puede abrir un proceso de negociación "imponiendo una fecha y una pregunta".

En este sentido, ha insistido en que no cree que el PSC esté bajándose del "tren" de la consulta. "No hay ningún tren de la consulta sino un tren de hacer los procesos bien desde el principio, un tren de diálogo; no de poner una fecha para la consulta, sino fecha de reuniones de Mas y Rajoy".

Ha recordado que la alternativa de su formación parte de una reforma de la Constitución "que permita crear una nueva relación entre Cataluña y el conjunto de España a partir de un modelo federal, porque ése es el camino cierto".

El líder de los socialistas catalanes ha defendido que la consulta debe hacerse a partir de un acuerdo. "La legalidad se ha de buscar a partir de este acuerdo; en el caso de que hubiera un acuerdo entre los gobiernos de Cataluña y España, se tendrá que buscar las vías legales para esta consulta, y no al revés.

Hasta el final

En el caso de Escocia fue así", ha dicho el primer secretario del PSC. En contestación a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, que ayer le acusó de tirar frecuentemente "agua al vino" y de no tener claro llegar hasta el final en este proceso, Navarro ha señalado que "llegar hasta el final es hacerlo bien desde el principio, lo que proponemos es que haya sinceridad, no estaremos callados, ni seremos sumisos".

A pesar de que no ha querido entrar a valorar la salida de la exconsellera Montserrat Tura del Consell Nacional del PSC, crítica por la, a su juicio, falta de pluralidad en éste órgano, Navarro ha remarcado que la propia constitución del Consell rebate esa idea.

Ha explicado, además, que no tuvo tiempo de poder hablar con la exdiputada Carmen Chacón durante el Consell, más allá de saludarse. "Yo la vi allí en el Consell Nacional del PSC", se ha limitado a contestar Navarro, cuando se le ha preguntado si la recién llegada Chacón -tras su estancia en Estados Unidos- está más cercana a las posturas del PSOE o de los socialistas catalanes.