El PSOE expulsa a Toni González, alcalde de Almussafes, denunciado por acoso sexual

La dirección federal aparta a Toni González por "revictimizar" a las mujeres que le denunciaron mientras sigue abierta la investigación interna por presunto acoso sexual y laboral.

Imagen de archivo de Toni Gonz&aacute;lez y la entonces secretaria de Estado de Industria y actual secretaria de Organizaci&oacute;n del PSOE, Rebeca Torr&oacute;, durante un acto en &Aacute;vila.

Imagen de archivo de Toni González y la entonces secretaria de Estado de Industria y actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, durante un acto en Ávila. EFE

Irene Delgado
Publicado:

El PSOE ha decidido expulsar del partido al alcalde del municipio valenciano de Almussafes, Toni González, tras sus declaraciones públicas contra las mujeres que lo denunciaron por presunto acoso sexual y laboral. La dirección federal de la formación considera que las manifestaciones realizadas en medios de comunicación y redes sociales han supuesto una "revictimización" de las denunciantes y son incompatibles con los valores del partido.

La decisión, adoptada por el área de Organización del PSOE, llega mientras continúa abierta la investigación interna iniciada tras las denuncias presentadas contra el regidor. Fuentes socialistas han señalado que el detonante final han sido los comentarios y actuaciones públicas de González en las últimas semanas, en las que cuestionó la veracidad de las acusaciones y trató de desacreditar a las mujeres que le señalaron.

El alcalde había sido suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre, cuando se hicieron públicas las primeras acusaciones de acoso sexual y laboral formuladas contra él. A pesar de esa suspensión, mantuvo su cargo al frente del Ayuntamiento de Almussafes y conservó su acta de concejal dentro del grupo socialista municipal, que cuenta con mayoría en el pleno.

Denuncias y tensión interna

La denuncia inicial fue presentada a finales del año pasado por una militante socialista valenciana y empleada municipal a través del canal interno del PSOE destinado a estos casos. Posteriormente, la misma mujer amplió su denuncia por presunto acoso laboral y, semanas después, una segunda trabajadora municipal presentó otra denuncia por acoso sexual y laboral contra el alcalde.

En enero, González compareció ante el órgano interno del partido encargado de instruir el caso, que dispone de un plazo de tres meses para emitir una resolución, prorrogable si fuese necesario.

Desde que se conocieron las acusaciones, el regidor ha defendido su inocencia y ha calificado las denuncias de "falsas", asegurando ser víctima de una campaña de difamación. En diferentes intervenciones públicas ha atribuido el origen del caso a una operación política en su contra.

Choque con la dirección del PSPV

El enfrentamiento entre González y la dirección de los socialistas valencianos se ha intensificado durante los últimos meses. La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, le pidió que renunciara también a su acta de concejal, algo que el alcalde rechazó.

El Comité de Ética y Garantías del PSPV abrió el pasado 25 de febrero un expediente contra él por una "amenaza velada" a Morant, por "menospreciar" a una de las denunciantes y por "deslealtad al proyecto socialista". Este último punto se basaba en declaraciones en las que el propio González admitía estar en conversaciones con otros partidos para impulsar una alternativa política en el municipio.

Además, el partido señaló comportamientos recientes que consideró especialmente graves, como el reparto de material en el que se aludía a una de las denunciantes, mensajes en redes sociales y vídeos que, según la dirección socialista, resultaban amenazantes o humillantes.

Mientras se desarrollaba la investigación interna, el PSOE decidió intervenir en la agrupación local de Almussafes mediante una comisión gestora presidida por Rosa Peris. A pesar de ello, el alcalde mantuvo el respaldo de la mayoría de concejales socialistas del municipio, lo que le permitió continuar al frente de la alcaldía.

Finalmente, debido a su expulsión del partido, González rompe con la dirección socialista, aunque mantiene por ahora su cargo municipal y su acta como concejal. La investigación interna sobre las denuncias por presunto acoso sexual y laboral sigue en curso dentro de la organización.

