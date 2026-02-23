Los sindicatos policiales exigen la dimisión de Marlaska frente al Ministerio del Interior por el caso del exDAO

Los sindicatos Jupol, Jucil y Jusapol, que agrupan a efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, han liderado la concentración bajo el lema "dimisión", convocada al mediodía frente al Ministerio del Interior. Los manifestantes reclaman el cese del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, por lo que consideran una "falta de explicaciones" sobre la gestión política y operativa tras la querella de agresión sexual presentada contra el anterior Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González Jiménez.

Razones de la movilización

La protesta se produce en el contexto de una gran polémica interna en los cuerpos de seguridad por la denuncia de una agente de la Policía Nacional contra su superior, por presunta agresión sexual. La reacción de los sindicatos ha sido exigir responsabilidades políticas ante lo que califican como una gestión inadecuada del Ministerio del Interior. "Tiene que haber un cambio. Marlaska está aplicando la ley del silencio y esto tiene que cambiar", afirma Aron Rivero, Secretario General de Jupol.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido en días anteriores que su departamento desconocía la denunciahasta que se hizo pública y que actúo con rapidez al cesar al DAO. Marlaska ha reiterado que "solo dimitirá si la víctima considera que le ha fallado" y ha rechazado las acusaciones de encubrimiento.

Impacto dentro de los cuerpos de seguridad

Los representantes sindicales han resaltado que esto afecta directamente a la credibilidad y cohesión interna de los cuerpos de seguridad. "Nadie ha salido a dar la cara. Esto daña la imagen de la policía", afirma Laura García, portavoz de Jupol. Aseguran además, que ellos no tienen nada que ver en esto y piden que "España esté tranquila". El secretario general de Jupol, subraya que el malestar va más allá de este caso concreto, afectando a la cohesión y confianza en la cúpula policial.

Durante la concentración se han oído frases como "fuera del Interior, Marlaska dimisión" o "si hay encubrimiento, fuera del Gobierno". Según dicen, la reclamación responde también a la percepción de que los canales internos no funcionan adecuadamente, lo que habría empujado a la víctima a recurrir directamente a la vía judicial. Jupol, por su parte, anuncia que ha puesto a disposición servicios jurídicos para asesorar a otras posibles víctimas dentro de la Policía y también ha defendido la valentía de la agente denunciante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.