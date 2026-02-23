Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Agresión sexual

Los sindicatos policiales exigen la dimisión de Marlaska frente al Ministerio del Interior por el caso del exDAO

Policías nacionales y guardias civiles creen que las explicaciones sobre la gestión del caso de la querella por agresión sexual contra el DAO han sido insuficientes.

Miembros del sindicato Jupol piden la dimisión de Marlaska

Los sindicatos policiales exigen la dimisión de Marlaska frente al Ministerio del Interior | Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Moreno
Publicado:

Los sindicatos Jupol, Jucil y Jusapol, que agrupan a efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, han liderado la concentración bajo el lema "dimisión", convocada al mediodía frente al Ministerio del Interior. Los manifestantes reclaman el cese del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, por lo que consideran una "falta de explicaciones" sobre la gestión política y operativa tras la querella de agresión sexual presentada contra el anterior Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González Jiménez.

Razones de la movilización

La protesta se produce en el contexto de una gran polémica interna en los cuerpos de seguridad por la denuncia de una agente de la Policía Nacional contra su superior, por presunta agresión sexual. La reacción de los sindicatos ha sido exigir responsabilidades políticas ante lo que califican como una gestión inadecuada del Ministerio del Interior. "Tiene que haber un cambio. Marlaska está aplicando la ley del silencio y esto tiene que cambiar", afirma Aron Rivero, Secretario General de Jupol.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido en días anteriores que su departamento desconocía la denunciahasta que se hizo pública y que actúo con rapidez al cesar al DAO. Marlaska ha reiterado que "solo dimitirá si la víctima considera que le ha fallado" y ha rechazado las acusaciones de encubrimiento.

Impacto dentro de los cuerpos de seguridad

Los representantes sindicales han resaltado que esto afecta directamente a la credibilidad y cohesión interna de los cuerpos de seguridad. "Nadie ha salido a dar la cara. Esto daña la imagen de la policía", afirma Laura García, portavoz de Jupol. Aseguran además, que ellos no tienen nada que ver en esto y piden que "España esté tranquila". El secretario general de Jupol, subraya que el malestar va más allá de este caso concreto, afectando a la cohesión y confianza en la cúpula policial.

Durante la concentración se han oído frases como "fuera del Interior, Marlaska dimisión" o "si hay encubrimiento, fuera del Gobierno". Según dicen, la reclamación responde también a la percepción de que los canales internos no funcionan adecuadamente, lo que habría empujado a la víctima a recurrir directamente a la vía judicial. Jupol, por su parte, anuncia que ha puesto a disposición servicios jurídicos para asesorar a otras posibles víctimas dentro de la Policía y también ha defendido la valentía de la agente denunciante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Detenidos los cuatro integrantes del grupo hacktivista "Anonymous Fénix" por ciberataques contra organismos públicos

Detenidos los cuatro integrantes del grupo hacktivista "Anonymous Fénix" por ciberataques contra organismos públicos

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

Encuentran sin vida en el río Luna a la mujer desaparecida en La Magdalena, León

Miembros del sindicato Jupol piden la dimisión de Marlaska

Los sindicatos policiales exigen la dimisión de Marlaska frente al Ministerio del Interior por el caso del exDAO

Artefacto localizado en un municipio de Toledo

Encuentran una bomba de aviación alemana de la Guerra Civil española en el patio de una vivienda de Toledo

Colapso en Chamartin
España apretada

El 90% de los españoles vive en el 2,6% del territorio: así estallan las costuras del país

Muere Valentina, la niña de 3 años que sufría una enfermedad ultrarrara única en España: "Se nos ha ido un ángel al cielo"
CÁDIZ

Muere Valentina, la niña de 3 años que sufría una enfermedad ultrarrara única en España: "Se nos ha ido un ángel al cielo"

Empresa pirotécnica en Bergüenda, en la localidad alavesa de Lantarón
Álava

Al menos un muerto y un herido crítico tras una explosión en una empresa pirotécnica en Álava

La empresa ha sido acordonada por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales.

Ambulancia del SAMU 061 de Baleares
MALLORCA

Muere una mujer de 60 años atragantada mientras comía una ensaimada en Mallorca

La mujer estaba disfrutando de un paseo por el centro de Maria de la Salut mientras se comía el dulce cuando de pronto comenzó a atragantarse. Pese a la ayuda de un joven estudiante y de los sanitarios que acudieron al lugar, la mujer acabó falleciendo.

La última foto de Airam, el joven desaparecido en La Palma

Localizan la mochila y mensajes escritos en el suelo de Airam, el joven desaparecido en La Palma

Un coche de la policía autonómica canaria

Una agente de la policía autonómica canaria denuncia a cuatro mandos del cuerpo por acoso laboral

Radares

¿Te pueden multar por avisar de un radar o de un control? Esto dice la ley

Publicidad