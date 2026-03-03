El exDao de la Policía asegura que la denunciante actuó "por celos" y que las grabaciones "no encajan" con la querella

El exDAO de la Policía Nacional, investigado por un posible delito de agresión sexual, se defiende y pone en entredicho la versión de la denunciante. En un primer escrito presentado por sus abogados, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, asegura que la supuesta víctima actuó movida por "un ataque de celos". El Ex director Adjunto Operativo, José Ángel González, niega los hechos y asegura que "las afirmaciones vertidas por la querellante no encajan con lo descrito en el audio" grabado por ella.

Tras escuchar el contenido de esos audios sus representantes legales, del despacho Fuster-Fabra, aseguran que esa grabación no sustenta el relato de la querella, sino todo lo contrario, "introduce elementos que evidencian una relación muy distinta a la que se pretende trasladar al tribunal". Niegan un escenario "de negativa constante y presión" por parte del ex DAO. "Lo que se desprende del audio, aseguran, es una conversación propia de relación personal en la que existe un ataque de celos y una clara exigencia de atención" por parte de la denunciante.

Según la defensa, la querellante exige "el acceso constante y de manera insistente al teléfono móvil del ex director adjunto operativo de la Policía" con frases de ella como "Déjame el teléfono", "enséñame las llamadas que has hecho", "quiero saber si me mientes o no me mientes, al final de eso van a depender muchas cosas" o "métete al contacto de ella....¿Dónde están los últimos listados de llamadas?. "Esa exigencia de la supuesta víctima por el control de las llamadas y por la sospecha respecto a la posible existencia de una tercera persona se corresponde con un episodio de celos y control ejercido por la querellante", aseguran los abogados del ExDAO.

Para los abogados eso evidencia que es ella "quien adopta en la conversación una posición claramente dominante". Según el escrito, la querellante llega a decir "te quiero demasiado y no puedo compartirte". Expresiones que no encajarían, dicen, "con un escenario de presión". La conversación grabada "es incompatible con el supuesto escenario de violencia que se trata de imprimir a la querella".

Según los abogados del ExDao, de los audios en ningún momento se desprende "una situación de miedo ni de imposibilidad de apartarse, ni de sometimiento, sino más bien el supuesto malestar que siente al no ocupar el lugar que desearía en la vida personal" del ex director adjunto.

Para los letrados de José Ángel González, el audio recoge "hasta en dos ocasiones" que él le ofrece marcharse de su domicilio a lo que "ella hace caso omiso": "Te puedes ir. Yo nunca te he utilizado, vete, vete cuando quieras". Concluyen que lo que se desprende del tono de la conversación "son reproches de celos y demandas de atención, expresiones afectivas y un tono de confianza personal".

Además la defensa del exDao reclama al juez información oficial de la subdirección general de Recursos Humanos para "saber si fue la denunciante quien eligió libremente el destino" en ese departamento de la Policía, justo en el mismo edificio donde trabajaba González.

