Mario Conde niega ser el propietario de las fincas que le atribuye la Audiencia

La Audiencia Nacional ha ordenado el decomiso de cinco fincas de Mario Conde, ex presidente del banco Banesto, situadas en Baleares y en Sevilla. La condena fue impuesta en el 2000 por el 'caso Banesto'.

Mario Conde fue condenado a 20 años de cárcel y a pagar 43 millones de euros por apropiación indebida y estafa. El empresario nunca llegó a pagar nada y sólo cumplió prisión completa durante 5 años.

Durante las últimas semanas el ex banquero ha tratado de mantener la finca de Los Carrizos, en Sevilla, incluso llegándola a poner a nombre de una sociedad de Luxemburgo.

Esta vivienda de tres mil hectáreas y de la que han podido seguir disfrutando su familia y empleados, ha sido finalmente decomisada tras un larguísimo proceso judicial y de investigación que ha durado más de una década.

El ex banquero candidato en las elecciones gallegas por su partido, Sociedad Civil y Democracia, "no cree que sea casualidad que la Audiencia Nacional embargue en plena campaña las fincas". Además, añade "que ya no eran suyas".

Además de la finca Los Carrizos y de otra más en Sevilla, la Audiencia Nacional también le ha embargado otras tres en Baleares.