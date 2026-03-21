Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Putin recuerda a Irán que Moscú es un amigo leal y un socio fiable
Sigue en directo online la última hora de la guerra en Irán.
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Sin señales de desescalada y con mucha incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en el estrecho de Ormuz. Así alcanza la guerra en Irán su tercera semana. La pasada ha vuelto a ser una madrugada de bombardeos cruzados, las fuerzas israelíes lanzaron nuevos ataques en Beirut y Teherán, mientras el régimen iraní bombardeaba bases militares de Estados Unidos y ciudades como Tel Aviv y Haifa. Además, Irán ha conseguido un nuevo amigo, Rusia.
El presidente ruso Vladimir Putin felicitó a los líderes iraníes por Nowruz y dijo que Moscú sigue siendo un amigo leal y un socio fiable para Teherán, según informó el Kremlin.
Los primeros ataques israelíes de esta madrugada pusieron el foco en posiciones del grupo chií libanés Hizbulá en Beirut, concretamente en siete barrios ubicados en los suburbios del sur de la capital del país. Desde el inicio de las hostilidades, los bombardeos israelíes contra Irán han provocado la muerte de un total de 1.021 personas, mientras que la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos por el conflicto en 3.220.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria informó que había bombardeado "con éxito" las bases Príncipe Sultán, en Arabia Saudí; Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos; Ali al Salem, en Kuwait; Erbil, en el Kurdistán iraquí; y la Quinta Flota Naval, en Baréin. El general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, advirtió que funcionarios israelíes y estadounidenses podrían ser un objetivo en "cualquier parte del mundo", incluidos lugares de ocio y turísticos.
Esta guerra se ha convertido ya en una guerra energética con el bloqueo del estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio global de la energía. De ahí que además de las decisiones tácticas sobre el terreno, importen y mucho las tomada hacia la contención de las consecuencias de la ofensiva. EE.UU. autorizó la compra y venta temporal de petróleo iraní que se encuentra varado en el mar. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había adelantado la decisión y estimó que la medida permitirá añadir unos 140 millones de barriles al mercado petrolero. Del otro lado, Teherán estaría dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por Ormuz. En una entrevista, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Aragchí, aseguró que Teherán está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por Ormuz tras defender que el régimen de los ayatolás no ha cerrado esta vía estratégica, sino que ha impuesto restricciones a los buques de países implicados en los ataques contra Irán.
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El pasado jueves, un hombre de nacionalidad iraní de 34 años y una mujer rumana de 31 años, se desplazaron a la base naval británica de Clyde (Escocia), para solicitar acceso al interior donde se encuentran los submarinos nucleares del Reino Unido. Después de negarles la entrada, fueron arrestados, según informó esta mañana la Policía de Escocia.
Ambos comparecerán el lunes ante el Tribunal de Dumbarton y la investigación continúa abierta.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán ataca un avión de combate de Israel
El Ejército de Israel ha informado de que un avión de combate de la Fuerza Aérea israelí ha sido atacado por un misil tierra-aire iraní en el espacio aéreo de Irán. En sus redes sociales informan de que "la tripulación actuó conforme a los procedimientos, la aeronave no sufrió daños y la misión se completó según lo previsto".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Se confirma un muerto en el ataque contra la sede de inteligencia de Irak
El Servicio de Inteligencia de Irak ha confirmado la muerte de un militar cuando un dron impactó contra la sede de inteligencia de Irak en Bagdad. En un comunicado publicado por la AFP de parte de la inteligencia iraquí se afirma que "un oficial murió en acto de servicio", y se condena "el ataque terrorista perpetrado por elementos rebeldes".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | María Jesús Montero responde a las quejas de Estados Unidos: "No vamos a autorizar ningún tipo de utilización de las bases para una guerra ilegal"
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha respondido a las quejas de EE.UU., por no poder usar las bases militares de Morón y Rota para el conflicto de Irán. "Vamos a preservar que el territorio español esté garantizado en su seguridad. Esto significa que sus bases militares se tienen que utilizar conforme al convenio (de Naciones Unidas), nosotros no vamos a autorizar ningún tipo de utilización de las bases para una guerra ilegal", comunicó.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán denuncia un ataque de Estados Unidos contra la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz
Estados Unidos e Israel atacaron la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz (Irán), según comunica la agencia de noticias iraní Tasnim. También comparte que no se han producido fugas radiactivas y los residentes cercanos al complejo no corren ningún riesgo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán ataca el centro de Israel a la vez que el ejército israelí bombardea Teherán y se encara con Hezbolá en Líbano
La guerra en Irán entra con un nuevo episodio de ataques en su cuarta semana. Estos ocurrieron durante la madrugada y primeras horas de la mañana con una serie de bombardeos entre Israel e Irán.
Teherán, la capital iraní, ha sido objetivo de varios ataques aéreos por parte de Israel, mientras que un misil iraní cayó la ciudad de Rishon Lezion (Israel). Todavía no se ha informado de ninguna víctima. Según el Ejército israelí, las "Fuerzas de Defensa de Israel han atacado objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán" alrededor de las 05:00, hora española.
El alcalde de Rishon Lezion, Raz Kinstlich, ha informado por el canal 12 de la televisión de Israel que se realizaron al menos ocho impactos, supuestamente producidos por munición de racimo en el misil balístico iraní que alcanzó la ciudad. “Por ahora solo tenemos constancia de daños materiales: daños en un jardín de infancia y en las inmediaciones de una escuela”. La información fue compartida por Europa Press.
Asimismo, el Ejército de Israel informó sobre la muerte de al menos cuatro militares de Hezbolá durante la noche en el sur de Líbano. Las fuerzas israelíes lanzaron en esta semana una operación terrestre a gran escala. También, se registró otro bombardeo en Beirut, la capital libanesa, contra una sede del partido-milicia chií y tampoco se han registrado víctimas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La sede de Inteligencia de Irak es atacada con un dron
Este sábado, sobre las 10.15 horas, un avión no tripulado con carga explosiva atacó la sede del Servicio de Inteligencia de Irak en Bagdad, la capital del país. Por el momento, se desconoce que haya víctimas.
Las autoridades iraquíes no han dado más información sobre uno de los ataques más críticos que sufre el país por el impacto de la guerra de Irán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Estados Unidos intensifica su presencia militar en el Golfo y envía una unidad de 'marines'
Estados Unidos ya planifica su batalla para conseguir el control estratégico del estrecho de Ormuz con el objetivo de que el tráfico marítimo pueda transitar por ese paso. Este se conoce por ser una zona clave para el tránsito mundial de petróleo y demás recursos.
Una unidad expedicionaria de entre 2.200 y 2.500 infantes de Marina y un grupo de buques anfibios zarparán desde California hasta el lugar. A su vez, tres barcos anfibios y otra unidad de infantes de Marina está a punto de llegar procedente del Pacífico. Mientras esperan la llegada de este despliegue, los aviones de EE.UU., han intensificado los bombardeos de las posiciones militares en las islas y costas iraníes cercanas al estrecho de Ormuz. Los ataques estadounidenses son para impedir un ataque de misiles por parte de Teherán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | El gasóleo se encarece más de un 30% y la gasolina un 10% en España por la guerra de Irán
Los últimos datos recogidos el 17 de marzo por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia indican que el diésel tenía una media de 1,898 euros el litro. Mientras que el 28 de febrero, costaba 1,45 euros. Por otra parte, el incremento en la gasolina es menor, ya que el día que empezó el conflicto, tenía un coste medio de 1,496 euros el litro. El martes se situó en 1,643 euros.
Mientras, el precio del petróleo brent (referencia en Europa), también refleja este incremento. El 27 de febrero, el barril costaba 72,48 euros y el pasado viernes, el precio superaba los 108 euros. A comienzos de 2026, el precio de este era de 60,85 euros y el pasado 9 de marzo llegó a alcanzar los 119,13 euros.
Pedro Sánchez detalló este viernes que se pondrá en marcha con una “reducción drástica de la fiscalidad energética”, bajando los impuestos sobre la electricidad hasta en un 60%. El Gobierno apunta que esta rebaja de impuestos se traducirá en un descuento de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio. Para los sectores más afectados (transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores), se establece una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional empleado en su actividad.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Aterrizan en España los 205 militares evacuados de Irak
Los 205 militares españoles que en las últimas horas fueron evacuados de Irak ya están en España. El avión del Ejército del Aire y del Espacio aterrizó a las 6:25 horas en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), procedente del aeródromo militar turco de Incirlik. Han sido recibidos a pie de pista por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante Teodoro López Calderón. Los militares evacuados forman parte de la coalición internacional contra el yihadismo 'Inherent Resolve', liderada por Estados Unidos, y de la misión de la OTAN en Irak, que tiene como objetivo ayudar a fortalecer las fuerzas de seguridad iraquíes.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Putin recuerda a Irán que Moscú es un amigo leal
Vladimir Putin ha querido dejar clara su postura en la guerra de Irán y por ello felicitó a los líderes iraníes por Nowruz y dijo que Moscú sigue siendo un amigo leal y un socio fiable para Teherán, según informó el Kremlin.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán dispuesto a que buques japoneses pasen por Ormuz
En una entrevista se ha anunciado que Irán estaría dispuesto a permitir que los buques vinculados a Japón atraviesen el Estrecho de Ormuz. Teherán ha iniciado conversaciones con Tokio, incluyendo al ministro de Relaciones Exteriores Toshimitsu Motegi, sobre la posible apertura del estrecho, dijo Araqchi a la agencia de noticias japonesa en una entrevista telefónica el viernes. "Irán está, por supuesto, dispuesto a apoyar el paso de buques vinculados a Japón a través del Estrecho de Ormuz". Japón recibe alrededor del 90% de sus envíos de petróleo a través del estrecho. Tokio mantiene una relación amistosa con Teherán y expresó su esperanza de que este país contribuya a poner fin a lo que calificó de "invasión" injustificable e ilegal. Araqchi añadió que Estados Unidos no parece dispuesto a entablar conversaciones, y que Irán busca el fin de la guerra, no un alto el fuego, y un compromiso de no ser atacado.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | EE.UU. autoriza temporalmente comprar y vender petróleo iraní varado en el mar
El bloque del estrecho de Ormuz por parte de Irán sigue siendo un dolor de cabeza para Donald Trump. La última decisión pasa porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha autorizado temporalmente la compra y venta de petróleo iraní que se encuentra varado en el mar. Es la nueva medida de la Administración Trump, para intentar frenar la alza de precios de la gasolina. Scott Bessent, adelantó la decisión y estimó que la medida permitirá añadir unos 140 millones de barriles al mercado petrolero. En su cuenta oficial de X explicó que la autorización se aplica al petróleo cargado en buques a partir de este viernes y se extiende hasta el 19 de abril.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Amenaza de Irán a los funcionarios de EE.UU. e Israel
Irán ha lanzado una nueva amenaza dirigida en esta ocasión a funcionarios israelíes y estadounidenses. El general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, advirtió de que estos podrían ser un objetivo en "cualquier parte del mundo", incluidos lugares de ocio y turísticos. "A partir de ahora, según la información que tenemos, incluso los lugares recreativos y turísticos en todo el mundo no serán seguros para ustedes", dijo. Son declaraciones que coinciden en el tiempo con las de Donald Trump asegurando que su país estaba "muy cerca" de alcanzar sus objetivos en la guerra.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Una ONG dice que en Irán han muerto más de 3.000 personas desde el inicio de la guerra
Desde el inicio de las hostilidades, los bombardeos israelíes contra Irán han provocado la muerte de un total de 1.021 personas, mientras que la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos por el conflicto en 3.220.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Misiles iraníes atacan la base Diego García
También lo intentó Irán contra la base Diego García, pero los misiles no la alcanzaron. Diego García es la base militar estadounidense-británica situada en el Océano Índico. Uno de los misiles falló en vuelo, mientras que un buque de guerra estadounidense disparó un interceptor SM-3 contra el otro, aunque no se pudo determinar si la intercepción tuvo éxito, según publica el Wall Street Journal. Tampoco ha trascendido cuantos misiles se lanzaron.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán ataca bases militares estadounidenses
Irán centró sus ataques contra bases militares de Estados Unidos y ciudades como Tel Aviv y Haifa. La Guardia Revolucionaria informó que había bombardeado "con éxito" las bases Príncipe Sultán, en Arabia Saudí; Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos; Ali al Salem, en Kuwait; Erbil, en el Kurdistán iraquí; y la Quinta Flota Naval, en Baréin. Tanto Baréin como Kuwait y Arabia Saudita dijeron haber interceptado drones y misiles recientemente.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel sigue bombardeando Beirut y Teherán
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron esta noche dos oleadas de ataques, la primera contra posiciones del grupo chií Hizbulá y la segunda hacia Teherán. Pasadas las 02:00h se informó de bombardeos en siete barrios ubicados en los suburbios del sur de Beirut. Unas horas antes, el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, advirtió a los residentes de los barrios afectados de que debían "evacuar inmediatamente". Poco después anunciaron que habían vuelto a atacar "objetivos del régimen iraní" en Teherán, luego de que varias agencias del país persa, como Nour y Fas, informaran de que se habían producido explosiones en el sur y el oeste de la ciudad, así como un ataque aéreo en Isfahán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Nueva madrugada de bombardeos cruzados
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la guerra de Irán. El conflicto entra en su tercera semana sin señales de desescalada y con muchas dudas sobre la deriva que puede ocurrir en la zona del estrecho de Ormuz. La pasada ha vuelto a ser una madrugada de bombardeos cruzados entre Israel y Teherán.
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