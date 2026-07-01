El PP mantiene sus críticas a la 'ley de nietos' por su "opacidad"

El Partido Popular pone el foco en el número de nacionalidades que el Gobierno quiere conceder a cientos de miles de descendientes de españoles que emigraron fuera de nuestro país durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista. Hijos, nietos o bisnietos que podrán tener DNI y derecho al voto en las próximas elecciones generales gracias a la aplicación de la conocida como 'Ley de Nietos', una disposición incluida en Ley de Memoria Democrática que el ejecutivo aprobó en 2022.

Feijóo cree que el Gobierno de Sánchez está aprovechando ese proceso como una "ingeniería electoral" para "fabricar votantes". Niega que hable de un posible “pucherazo” del Gobierno, como afirma Vox, pero plantea dudas sobre cómo el ejecutivo está aplicando la ley.

El Gobierno acusa al PP de "trumpista"

Moncloa tilda a los populares de "trumpista" por sembrar dudas de futuros procesos electorales. Y reprocha que critiquen una norma que el propio Feijóo ha defendido en el pasado expresamente durante un viaje hace cuatro años a Argentina.

Entonces el líder del PP defendió ante la colectividad española de Buenos Aires en noviembre de 2022 su compromiso de “derogar la mal llamada Ley de memoria democrática” y a cambio impulsar una ley “específica” para la nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior.

La 'ley de nietos' prometida por Feijóo en 2022

Feijóo aseguraba que los descendientes de españoles no tenían que "temer nada" si el PP llegaba a Moncloa. "Al contrario", puntualizaba, "vamos a hacer una ley para ellos y desvincular la nacionalidad de la ideología o los acontecimientos lamentables que vivió España" con la Guerra Civil y la dictadura.

El PP proponía que la devolución de la nacionalidad a esos descendientes de españoles no dependiente únicamente del "plazo" en que vivieron en España sus antecesores y que también sirvieran "las causas económicas" para poder acceder a ella.

El PP señala por "manipular" sus palabras

Una fórmula que para el PP no se contradice con su postura actual. Desde Génova acusan al Gobierno de fabricar bulos y tergiversar sus palabras. Muy especialmente el ministro de Óscar Puente que en los últimos días ha compartido en sus redes sociales varios vídeos con declaraciones de Feijóo en Argentina u otras de Ester Muñoz cuando era senadora en 2018 defendiendo esa 'ley de nietos'.

Muñoz, hoy portavoz de los populares en el Congreso, se defiende. Insiste en que el PP sigue apoyando que todos que fueron "forzados al exilio" puedan "recuperar la nacionalidad española" como aprobaron las Cortes Generales, pero sin abrir la puerta a que "cualquiera pueda recuperar la nacionalidad por cualquier razón" como cree que está haciendo Pedro Sánchez.

Los populares plantean dudas

Ester Muñoz cree que el Gobierno está reinterpretando la ley de nietos que se aprobó la pasada legislatura, ya con Sánchez en Moncloa, para dar el DNI español más allá de los limites que marca la norma. La portavoz parlamentaria asegura que han pedido explicaciones reiteradamente al ejecutivo, pero nunca han obtenido respuesta. De ahí sus dudas.

"Ha sido un sistema de opacidad absoluto y ahora de repente nos encontramos con que dos millones y medio de personas más pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad. Muchos sin haber pisado España una vez en su vida", afirmaba Ester Muñoz en un desayuno informativo este jueves y puntualizaba: "Nosotros nunca hemos hablado de fraude. Eso lo dicen otros, nosotros nunca lo hemos dicho. Preguntamos por qué tanta urgencia y opacidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.