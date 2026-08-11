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La crisis en Ceuta sigue nublando el clima político: "El gobierno de la nación no ha estado a la altura"

Casi dos semanas después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, hoy el Ministro de Asuntos Exteriores advierte ante la posibilidad de un nuevo asalto: "Quién entre irregularmente en Ceuta o Melilla va a ser devuelto".

Imagen de Juan Jesús Vivas, alcalde de Ceuta

La crisis en Ceuta sigue nublando el clima político: "El gobierno de la nación no ha estado a la altura". | EFE

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Esther Alcázar
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El Gobierno, que ya daba por normalizada la situación en Ceuta desde hace días, hoy insiste: "Estamos trabajando para que Ceuta pueda recuperar la normalidad". Así lo ha afirmado hoy el ministro Félix Bolaños.

La oposición ve muy lejos de cumplir la normalidad en la ciudad autónoma. Carmen Fúnez, vicesecretaria del Partido Popular, pone en duda que la normalidad haya vuelto a la ciudad: "Son miles de personas las que deambulan por las calles y acampan en playas".

Ayer fue el ministro Ángel Víctor Torres el que visitó Ceuta y hoy ha tenido lugar la primera visita de un ministro de Exteriores a la ciudad. Allí, Albares ha querido advertir sobre posibles nuevos asaltos: "Quién entre irregularmente en Ceuta o Melilla van a ser devueltos". Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha valorado de manera muy positiva esta reunión.

Sin embargo, al hacer una valoración general, pone mala nota al ejecutivo: "El gobierno de la nación no ha estado a la altura". Y no ha sido el único en suspender la gestión del gobierno en esta crisis. También lo ha hecho Elena Valenciano, exvicesecretaria del PSOE, que asegura que "de momento, digamos que no hemos aprobado".

Desde el principio, la polémica ha protagonizado la crisis en Ceuta. Los populares insisten en que cumplirán la ley en materia de reparto de menores, pero que esperan que también lo hagan los socios del gobierno. Así lo ha manifestado Alberto Núñez Feijóo en una entrevista concedida a OK Diario preguntando si "la crisis migratoria y los menas... ¿se van a llevar también al País Vasco y Cataluña?" y detalla que "allí hay plazas libres donde los menores podrían ser atendidos".

Sin duda las críticas más duras provienen de Vox. "Pedro Sánchez, que no es un simple sinvergüenza, es el mayor de todos los sinvergüenzas. Ese señor nos está llevando a la ruina".

A petición de los populares y gracias a su mayoría en la Cámara Alta, Margarita Robles dará explicaciones en el Senado. Lo hará la semana que viene y tendrá que explicar la actuación del ejército.

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