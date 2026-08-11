Moncloa desmiente que Robles haya confirmado comparecer el 18 de agosto en el Senado por la crisis migratoria de Ceuta

Hace 12 días de la entrada masiva de miles de migrantes, procedentes de Marruecos, a Ceuta. Hace días el Gobierno Central daba por normalizada la situación, aunque este martes, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, insiste en que están "trabajando para que pueda recuperar la normalidad" la ciudad autónoma. Ante la situación en la ciudad autónoma, el Partido Popular pidió la comparecencia de Pedro Sánchez y otros ministros.

Este martes los populares han anunciado la comparecencia de la titular de Defensa, Margarita Robles, el próximo martes 18 de agosto. Sin embargo, fuentes de Moncloa han trasladado a EFE que será el miércoles cuando "se dará respuesta a la citada petición". El Gobierno ha informado que "a lo largo del día de mañana" se decidirá si Robles ofrecerá explicaciones.

En este contexto, los populares también habían citado a los ministros de Interior y Exterior, para el 12 y 17 de agosto, respectivamente. Pero el Gobierno se negó a ello ya que, tanto Fernando Grande Marlaska como José Manuel Albares, se comprometieron a hacerlo a finales de mes en el Congreso.

Ante la información de los populares, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha señalado que "tal y como exigió el PP", Robles "tendrá que ofrecer los detalles de la misión encomendada a las Fuerzas Armadas en el marco de la crisis ocasionada por la avalancha de 72.000 inmigrantes en la frontera ceutí".

Por un escrito

Además subrayan que la ministra envió un escrito "mostrando su voluntad" de asistir a la Comisión de Defensa al presidente del Senado, aunque el PP sostiene que "es su obligación" acudir "porque el Gobierno no puede elegir ante quién rinde cuentas, ni comparecer a la carta".

Mientras que aseguran que seguirán trabajando para que Marlaska y Albares "salgan de su rebeldía democrática, dejen de menospreciar al Senado y cumplan con su responsabilidad, compareciendo en las Comisiones convocadas de forma extraordinaria ante una situación de emergencia nacional".

Exsocialistas no aprueban la gestión

Aunque la oposición no son los únicos en manifestar la actuación del Gobierno, exsocialistas también suspender la gestión. Es el caso de la exvicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, quien considera que "de momento no hemos aprobado".

En la misma línea, el presidente ceutí sostiene que "el gobierno de la nación no ha estado a la altura", mientras que desde Vox son muchos más críticos, donde el presidente del partido en Ceuta, José Miguel Tasende, carga contra Pedro Sánchez: "No es un simple sinvergüenza, es el mayor de todos los sinvergüenzas. Ese señor nos está llevando a la ruina".

Reparto menores

Este lunes el ministro Albares ha visitado Ceuta, donde se ha reunido con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y ha sido tajante ante los medios afirmando que "quien entre irregularmente en Ceuta o Melilla van a ser devueltos". Por su parte, la vicesecretaria de Sanidad Política Social popular, Carmen Funez, cuenta que "son miles de personas las que deambulan por las calles y acampan en las playas".

Entre ellos más de 1.000 menores que, aquellos que sean registrados, serán repartidos en las diferentes comunidades autónomas. Sin embargo el PP, que asegura que cumplirá con la ley, espera que los socios de gobierno también lo cumplan, cuestionando en una entrevista en 'OKDIARIO' si "la crisis migratoria y los menas ¿se van a llevar también al País Vasco y Cataluña?", ya que en ambas regiones hay plazas libres.

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