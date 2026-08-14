Sumar rechaza prolongar Almaraz hasta 2030 y acusa al PSOE de incumplir el acuerdo del Gobierno de coalición

La decisión de prolongar el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 abre una nueva diferencia dentro del Gobierno de coalición. Sumar ha rechazado la medida y acusa al PSOE de incumplir el acuerdo de gobierno firmado por ambas formaciones en 2023.

El grupo confederal sostiene que mantener abierta la planta de Cáceres responde a "presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica". La formación cuestiona así la decisión de ampliar la vida de una central cuyo cierre estaba previsto de forma escalonada.

Fuentes de Sumar consideran que la continuidad de Almaraz "frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía". A su juicio, extender el funcionamiento de este tipo de instalaciones retrasa el avance hacia un modelo basado en energías renovables y supone asumir nuevos costes y riesgos.

El Gobierno asegura que el apagón registrado a finales de abril de 2025 no ha influido en la decisión de prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta 2030. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que los problemas que, según el Ejecutivo, provocaron aquel corte eléctrico no se solucionan mediante la energía nuclear. El Gobierno atribuye el apagón al control de la tensión de la red y a las oscilaciones registradas y sostiene que la energía nuclear no resuelve "especialmente bien" estas cuestiones.

Urtasun acusa al PSOE de incumplir el acuerdo

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha mostrado su rechazo a la prórroga y ha cargado contra sus socios de Gobierno. En un comunicado difundido por Los Comuns, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber "cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica".

Urtasun considera que la decisión adoptada sobre Almaraz entra en contradicción con los compromisos alcanzados al inicio de la legislatura. "Es un incumplimiento del acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar y, por tanto, expresamos nuestro rechazo", ha afirmado.

Sumar cuestiona los argumentos para mantener Almaraz

La formación también pone en duda que las circunstancias derivadas del conflicto en Oriente Medio y la volatilidad de los mercados energéticos justifiquen ampliar la actividad de la central hasta 2030.

Para Urtasun, la respuesta a este escenario debe pasar por reforzar otras fuentes de generación energética. "Las crisis energéticas no se resuelven prolongando la vida útil de las centrales nucleares, sino acelerando las energías renovables, el almacenamiento, las redes y la autonomía energética", ha señalado.