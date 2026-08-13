Marruecos culpa a España de impedir que regresen los menores por las trabas burocráticas: "El papeleo retiene a los menores"

El Gobierno mantiene el perfil bajo con Marruecos tras la crisis en Ceuta, pero allí no responden con la misma cautela. Señalan directamente a España por la gestión migratoria, y desde el Gobierno marroquí muestran su claro propósito de recuperar a los menores que permanecen en la ciudad autónoma y en otros puntos del país. Apuntan a las trabas burocráticas españolas por dificultar su regreso, una crítica que ha llegado incluso a los medios marroquíes bajo el título: "Cuando el papeleo retiene a los menores".

El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha endurecido el tono contra España y reclama que los menores regresen cuanto antes: "Queremos que nos devuelvan a todos nuestros niños. Se acerca el inicio del curso escolar y los niños deben regresar a sus escuelas", ha asegurado.

Marruecos acusa a España de "aceptar" a los migrantes

Ouahbi considera contradictorio que Marruecos trate de impedir las salidas mientras, según sostiene, España termina acogiendo a quienes consiguen cruzar la frontera. "Nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación", ha afirmado en una entrevista con EFE.

El ministro insiste en que ambos países necesitan unos procedimientos claros y coordinados. "Si vais a recibirlos, ¿por qué los paramos nosotros?", se pregunta. Desde Marruecos dicen mostrar su disposición a colaborar también con la identificación mediante pruebas genéticas de los más de 80 cadáveres de migrantes contabilizados por las autoridades españolas y que permanecen en Ceuta. "Son los cadáveres de nuestros hijos. Los recibiremos y no rechazaremos hacernos cargo de ellos", ha señalado Ouahbi.

Amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España y reclama Ceuta y Melilla

Pero este enfrentamiento no se limita únicamente a la cuestión migratoria. El ministro de Justicia ha anunciado que Marruecos estudia suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España por lo que considera una falta de reciprocidad. Ouahbi sostiene que Marruecos sí entrega a las personas reclamadas por las autoridades españolas, mientras que encuentra dificultades cuando ocurre al contrario. Por ello, reclama a España que actúe "con seriedad" tanto en las extradiciones como en las repatriaciones.

Y el ministro va más allá. Al mismo tiempo que reclama el regreso de los menores y amenaza con romper el acuerdo de extradición, el ministro reclama Ceuta y Melilla como parte de la soberanía marroquí. "Este asunto sigue sobre la mesa. Cada vez que nos reunimos con los españoles planteamos la cuestión", subrayó el pasado martes en la cadena egipcia Asharq News. No obstante, asegura que, aunque no esperan una respuesta inmediata, siguen con paciencia su reivindicación: "Nuestra política respecto a este asunto es paciente, pero así funciona la política". Ouahbi añade: "Seguimos aferrándonos a nuestra tierra. Esto requiere paciencia y queremos resolver el problema a través del diálogo".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.