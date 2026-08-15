Locura por el eclipse a falta de un año: hasta 40.000 euros por noche en Cádiz

Este pasado miércoles hemos podido disfrutar de un eclipse solar total en muchas partes de España. Hacía que no ocurrí algo así 114 años. La última vez que se produjo este fenómeno fue en 1912 generando una gran expectación. En esta ocasión, ese interés se ha disparado y se ha sumado a las nuevas tecnologías. Todo el mundo ha compartido en redes sociales la experiencia de poder ver y fotografiar el eclipse.

Precios disparados a un año vista

Si hoy se animan a coger su ordenador y hacer una rápida búsqueda por algún comparador en línea para encontrar alojamiento en la provincia de Cádiz para el año que viene, es posible que se lleven un susto. Si estaban pensando en disfrutar de las playas gaditanas en esa semana del año, es muy posible que tengan que cambiar de planes. Allí van a encontrar para la primera semana de agosto del 2027 precios para una noche y dos personas de hasta 40.000 euros. Los empresarios nos explican que la explicación de esos precios alocados está en que sirve de protección para evitar reservas masivas que congelen las habitaciones y desvirtúen el mercado. Aunque también nos aclaran que las tarifas dependen de los precios dinámicos

Cádiz, el mejor lugar para ver el próximo eclipse

Entre el uno y dos de agosto, Cádiz tendrá el privilegio de ser el lugar de España desde donde mejor se podrá apreciar el eclipse solar que se dará el próximo verano. Es la segunda provincia española donde hay más campings además de ser un territorio preparado para acoger una gran cantidad de turismo en esas fechas. Sin embargo, la demanda para esas fechas del próximo verano, se ha multiplicado tras este primer eclipse de manera exponencial como nos cuentan algunos empresarios hoteleros de la zona. Nos dicen que previo a esta semana no habían notado más demanda de cara al año que viene, pero que sin embargo, tras los vídeos y fotos publicados en las redes sociales, el interés por hacerse con un sitio en agosto de 2027 se ha disparado.