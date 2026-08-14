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La polémica sigue centrando la crisis en Ceuta: "Lo único que hacen es pasearse por allí como si fuera una pasarela"

Dos semanas después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, la polémica sigue siendo la protagonista. Tanto por la actitud de los Ministros que están visitando la ciudad como por la gestión de los menores. Para el presidente ceutí, hay una única solución: "Retorno a Marruecos de todas las personas que llegaron de manera ilegal".

Imagen de Jaime de los Santos, diputado popular

La polémica sigue centrando la crisis en Ceuta: "Lo único que hacen es pasearse por allí como si fuera una pasarela" | EFE

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Esther Alcázar
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Moncloa sigue defendiendo su actuación ante la crisis en Ceuta. Lo ha hecho esta mañana Ana Redondo, Ministra de Igualdad: "Hemos estado desde el primer momento en contacto con las administraciones y el gobierno de Ceuta". Sin embargo, la oposición tiene una opinión muy diferente. Sobre todo en relación a las últimas visitas de ministros a la ciudad. "Lo único que hacen insisto es pasearse por Ceuta como si aquello fuera una pasarela", ha manifestado Jaime de los Santos, Vicesecretario del Partido Popular, en una atención a medios en la sede del partido.

La situación de los menores continúa centrando la polémica. También la expulsión de los migrantes adultos que aún siguen en la ciudad. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha señalado cuál es la solución: "Retorno a Marruecos de todas las personas que llegaron de manera ilegal".

El Partido Popular sí afirma que cumplirá la ley en materia de reparto de menores, pero hoy coincide con Vox en el discurso. El diputado de Vox, José María Figaredo, ha asegurado que "hay que devolverlos" y afirma que "la ley dice que se devuelvan a un lugar seguro...lugar seguro Marruecos." Jaime de Los Santos ha argumentado una idea similar: "Está perfectamente justificada su devolución inmediata cuando el país emisor es un país seguro".

Durante toda la semana hemos visto las diferentes visitas que han hecho algunos ministros pero también han llamado la atención las ausencias. A pesar de que Sanidad reconoce que en Ceuta hay una situación de importante tensión, la Ministra Mónica García ni ha pisado la ciudad, ni tiene agendada una visita. En este tiempo tampoco hemos visto en el terreno a Elma Saiz, Ministra de Migraciones. Se reunirá con el presidente Vivas el próximo lunes, más de dos semanas después del inicio de la crisis.

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