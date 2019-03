Los líderes de la oposición piden a Rajoy que asuma sus responsabilidades

Tras las intervenciones iniciales de Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, ha llegado el turno para el resto de grupos parlamentarios. Con mayor o menor beligerencia, todos han coincidido en exigir responsabilidades al presidente del Gobierno y son muchos los que han pedido dimisiones. El tono más duro ha correspondido a Joan Coscubiela (ICV), que ha espetado a Rajoy: "Usted es políticamente un corrupto".

Duran i Lleida (CiU): "Usted no lamenta ni pide perdón"

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha asegurado hoy que no tiene intención de forzar la dimisión del presidente del Gobierno por el caso Bárcenas, pero ha advertido a Mariano Rajoy de que no hay "cosa peor" que no decir la verdad en el Parlamento.

En su respuesta al jefe del Gobierno que comparece ante el pleno del Congreso por el caso Bárcenas, Duran ha recordado que Rajoy ha lamentado haber confiado en el extesorero, pero no ha pedido "perdón" por haber mantenido conversaciones con éste cuando ya conocía que acumulaba millones de euros en cuentas en Suiza.

Cayo Lara (IU): "Debe asumir su responsabilidad y dimitir"

El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha pedido hoy al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que asuma su responsabilidad, dimita y convoque elecciones generales por haber "montado su Gobierno sobre una gran mentira".

"Tienen el Gobierno montado sobre una gran mentira", ha señalado, antes de asegurar que "no vale con pedir disculpas" y que este debate "no puede ser una ley de punto final" sino que Rajoy debe "asumir su responsabilidad" y dimitir.

Diez (UPyD): "Ha sido necesario plantear una moción para que venga a la Cámara"

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha acusado hoy al jefe del Ejecutivo de poner "en peligro" el Estado al permitir que "el caso Bárcenas se convierta en el caso Rajoy" y de desacreditar las instituciones con su comportamiento al no haber dado explicaciones hasta verse amenazado por una moción de censura.

Le pido que no siga envolviéndose en la expresión chantaje al Estado, confundiéndose usted mismo con el Estado. El Estado no es usted, es usted quien ha puesto en peligro el Estado al permitir que el caso Bárcenas se convierta en el caso Rajoy", ha dicho Rosa Díez tras la intervención del presidente ante el Congreso.