El juez abre otra pieza en el caso de Begoña Gómez respecto al empresario Barrabés

El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación en el 'caso Begoña Gómez', que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de prevaricación y de fraude de los intereses de la Unión Europea por supuestas irregularidades en una serie de contratos sufragados con fondos europeos.

En una providencia, el magistrado ordena la formación de una pieza separada y pide a la Fiscalía un informe sobre la tipicidad de los hechos. Asimismo, retoma la investigación por la supuesta recomendación que habría hecho la esposa del presidente a la empresa Red.es, de titularidad pública, que contrató con la empresa de Barrabés y le atribute delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea.

La Fiscalía Europea devolvió unas diligencias relacionadas con un atestado de la UCO de la Guardia Civil sobre las comunicaciones electrónicas de las cuentas de Office 365 que recogían conversaciones de 13 personas relacionadas con un expediente de la empresa pública Red.es, Servicio de oficina Acelera Pyme-Servicio de apoyo y asesoramiento.

El pasado 4 de junio, el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, atendió un recurso de la defensa de Barrabés y otro de la Abogacía del Estado y revocó el decreto que la Fiscalía Europea dictó en mayo para investigar un contrato.

La defensa de Barrabés alegó entonces que la Fiscalía Europea pretendía "reiniciar a capricho la investigación de unos hechos que ya se han instruido durante casi dos años en el procedimiento nacional". A su juicio, esa reapertura se basaba en una sospecha policial "irrelevante" sobre un contrato en el que el experto de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no halló irregularidades.

El PSOE considera que es un "disparate" que Peinado abra una pieza separada sobre Barrabés

En el PSOE tacharon de "disparate" la decisión del juez Peinado de abrir una pieza separada para investigar los contratos del empresario Barrabés en relación con la causa que investiga a Begoña Gómez, y afirmaron que Gómez "no tiene vinculación".

El partido detalló en sus redes sociales que "Begoña Gómez no tiene ninguna vinculación con este contrato".

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