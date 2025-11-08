Jordi Turull acusa al PSOE de "cargarse la legislatura" y exige a Sánchez una "reflexión"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha responsabilizado este sábado al PSOE de "cargarse la legislatura" por no "cumplir" los compromisos asumidos al inicio del mandato. En este contexto, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a explicar "qué piensa hacer" a partir de ahora.

Durante una atención a los medios en el municipio barcelonés de Vic, en el marco de la campaña "Junts se explica a pie de calle", que ha desplegado un centenar de carpas informativas en distintas localidades catalanas, Turull ha considerado "curioso" que la presión sobre el futuro político recaiga en el partido que lidera Carles Puigdemont y no en el PSOE.

Aunque ha evitado pedir elecciones anticipadas, el dirigente independentista ha reclamado a Sánchez que haga una "reflexión", ya que "ya no cuenta con la mayoría que le hizo presidente", y le ha instado a aclarar "cómo piensa afrontar esta situación". En este sentido, ha subrayado que Junts "está preparado para cualquier escenario".

Turull ha denunciado además el "incumplimiento flagrante" de los acuerdos alcanzados con el PSOE en la investidura de Sánchez, lo que, según él, ha generado una "situación insostenible". "Lo que no haremos es volver a hablar con gente que sabemos que no cumple. Esto no es negociar, es hacer tertulias", ha afirmado.

El secretario general de Junts ha llegado a comparar el actual momento político con una quiebra: "La legislatura ha quebrado y estamos en concurso de acreedores", ha dicho, insistiendo en que su partido debe "cobrar" todo lo que se le adeuda.

Las declaraciones de Turull se producen un día después de que el Congreso reactivara la iniciativa de Junts, admitida a trámite en septiembre del pasado año, destinada a combatir la multirreincidencia.

