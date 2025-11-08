Montero insiste en "tender la mano" a Junts y demanda elecciones anticipadas en Valencia

Tras la nueva ofensiva de Junts con la amenaza de bloqueo de la legislatura, la Vicepresidente Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado este sábado "la mano tendida" de Pedro Sánchez hacia Junts, con el fin de continuar la legislatura.

Convocatoria anticipada de elecciones en Valencia

Montero se ha pronunciado este sábado, delante de los medios de comunicación, durante una visita a la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba, y ha exigido la convocatoria anticipada de elecciones en Valencia, con el objetivo de evitar "el cierre en falso" del relevo de Carlos Mazón como presidente con un candidato "pactado" por PP Y VOX.

Una comparación ofensiva

La Vicepresidenta del Gobierno ha sido preguntada por el hecho de que el gobierno pretenda agotar la legislatura sin mayoría parlamentaria, y a la vez exija elecciones anticipadas en Valencia, a lo que Montero ha respondido: "Resulta hasta ofensiva la comparación, porque en Valencia estamos hablando de una crisis fruto de una responsabilidad que tenía el presidente, que supuestamente no ejerció correctamente y que políticamente actuó con negligencia. Y eso permitió que en su momento no se tomaran las medidas necesarias para proteger a la población de algo tan fuerte como la DANA, con trágicos resultados en pérdidas de vidas humanas".

Un Gobierno entrenado en conseguir acuerdos parlamentarios

La líder del PSOE-A ha defendido que el Gobierno "está entrenado" en conseguir acuerdos parlamentarios voto a voto, para sacar adelante las iniciativas, y ha querido recordar que Pedro Sánchez ha transmitido su "voluntad de agotar la legislatura".

Montero ha expresado la dificultad de las negociaciones con cada grupo, y en especial con Junts, quien reconoce que "nunca dio el apoyo a la legislatura, sino a la investidura", lo que ha conllevado que durante todas las tramitaciones hayan tenido que "hablar con ellos para poder sacarlo adelante". La Vicepresidenta Primera del Gobierno ha añadido que su provisión "es seguir gobernando".

"La mano tendida" a Junts

Durante la visita a la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba, Montero ha reiterado "la mano tendida" a Junts, y ha querido recordar que desde el PSOE: "Hemos cumplido los compromisos que dependían de nosotros y los que no dependían de nosotros, estamos trabajando para que se cumplan. Creo que somos un socio fiable que tiene capacidad de cumplir con sus compromisos, aunque muchas veces nos gustaría que las cosas fueran más rápidas de las que van".

La opinión sobre la dimisión de Mazón

La líder del PSOE-A ha sido preguntada sobre la dimisión de Mazón a lo que Montero ha reconocido que llega: "Tarde y mal por el sufrimiento que ha provocado a los ciudadanos de Valencia un presidente negligente, que no sabíamos todavía qué hacía en la tarde en la que los vecinos lo necesitaban para salvar sus vidas".

