Intentan incendiar la casa de un alcalde del PP en Fuente del Maestre

El domicilio particular del alcalde del PP de Fuente del Maestre (Badajoz), Juan Antonio Barrios, ha sufrido un ataque entorno a las 02.30 horas de este lunes cuando un grupo de personas sin identificar ha intentado incendiar la vivienda en la que en ese momento dormía el también diputado regional y su familia.



Así lo ha anunciado este lunes la portavoz del PP de Extremadura, Francisca Rosa, quien ha condenado lo que ha calificado de "atentado" y ha rechazado los hechos y el "silencio cómplice de algunos" porque "no hay nada que justifique la violencia" y "menos en democracia", ha dicho. "Esto es un chantaje a los ciudadanos", recalca.

Según ha relatado la portavoz 'popular', el propio Barrios se ha despertado en el momento de iniciarse el incendio.



Barrios detectó humo de madrugada. Le dijo a su mujer y a sus hijos que salieran al patio y descubrió que varias pastillas para barbacoa ardían ante la puerta de su domicilio. Al actuar rápidamente el incendio no se extendió. Barrios lo ha denunciado y se queja de que se está llegando a una situación límite.



Rosa ha aseverado que este "atentado contra la vida personal" es "un ataque propio de la kale borroka" y considera que "no hay derecho que esté en peligro la vida de las familias" de los políticos por lo que ha pedido "tolerancia cero" ante este tipo de hechos.



En su intervención ha pedido que "cualquier demócrata" condene este ataque porque, según ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP que este lunes se ha celebrado en Cáceres, "hay declaraciones de determinados líderes políticos que pueden llevar a confusión".



En este sentido se ha referido a las "amenazas que la semana pasada hicieron algunos en el sentido de perseguir las casas particulares" de dirigentes del PP y ha lamentado que unos días después se produzca este ataque al domicilio familiar de un diputado regional.



Por todo ello el PP va a pedir en el Parlamento regional que "todos los grupos políticos" firmen una declaración institucional en la que se recoja un "rechazo contundente a este tipo de atentados" y de "ataques personales a un representante público".