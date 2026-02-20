Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hasta cuándo puedo pedir el voto por correo para las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo

Si el próximo 15 de marzo no puedes ir a votar a las elecciones de Castilla y León estos son los plazos que has de conocer para solicitar el voto por correo.

Solicitud de voto por correo

Solicitud de voto por correoEuropa Press

Miriam Vázquez
Publicado:

El próximo 15 de marzo los electores de Castilla y León están llamados a las urnas para elegir su próximo gobierno autonómico. Aquellos que no puedan asistir ese día en persona han de saber que el plazo para solicitar el voto por correo ya está abierto.

Desde finales de enero hasta el 5 de marzo se puede solicitar el voto por correo. Para hacerlo es importante que conozcas cuáles son los pasos que hay que seguir. Para poder votar por correspondencia es imprescindible solicitar el certificado de inscripción en el Censo Electoral, requisito obligatorio para este procedimiento.

Esta solicitud puede hacerse vía telemática a través de la web oficial de Correos o de forma presencial en cualquiera de las oficinas de nuestro país.

¿Qué documentación se necesita para pedir el voto por correo?

Es necesario acreditar la identidad del elector por lo que cuando se acuda presencialmente a una oficina de Correos se le solicitará que muestre el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir. Cualquiera de estos documentos ha de ser original.

Si se solicita a través de internet tendrá que hacerse mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico (DNI-e), con autenticación y firma electrónica. Es recomendable pedir cita previa en Correos para evitar esperas, y esta cita puede pedirse o bien en la web de Correos, o a través de su app o en la oficina virtual.

¿Cuándo se recibe la documentación?

El plazo para recibir la documentación para hacer efectivo el voto empieza el 23 de febrero. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo electoral enviarán la documentación necesaria a la dirección que previamente haya indicado el solicitante. El plazo para depositar el voto por correo finaliza el 11 de marzo de 2026.

Es importante recordar que una vez se haya entregado el voto, el elector ya no podrá votar presencialmente el próximo 15 de marzo.

