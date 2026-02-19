Interior ofrece protección a la agente que denunció al ex-DAO por agresión sexual

El Ministerio del Interior ha activado protección policial para la agente que denunció por agresión sexual al ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Antonio González. La medida se ha adoptado después de que la actual responsable interina del cargo, Gema Barroso, contactara personalmente con la denunciante para ofrecerle apoyo. Según fuentes del departamento, la agente ha aceptado la protección.

Barroso, comisaria principal al frente de la Subdirección de Recursos Humanos, ocupa de forma provisional la dirección operativa tras la renuncia de González. Fue ella quien, el pasado martes por la tarde, conoció por la propia denunciante que un juzgado había admitido a trámite la querella presentada contra el hasta entonces número dos de la Policía.

La dimisión tras la admisión de la querella

José Antonio González presentó su dimisión el mismo día en que fue informado de la admisión judicial de la denuncia por parte de una subordinada. La querella incluye un relato de los hechos y un audio grabado en la vivienda oficial del antiguo mando. En esa grabación, según ha trascendido, se escucharía al entonces DAO invocar su cargo: "Oye, que soy el DAO", en referencia a los hechos denunciados el 23 de abril de 2025.

La situación ha generado una fuerte tensión interna en el cuerpo. En paralelo, el comisario Óscar San Juan, considerado el número dos del ex-DAO, está siendo investigado por presuntas coacciones a la denunciante. Según las informaciones, habría ofrecido cargos o destinos con el objetivo de frenar la denuncia.

El impacto político

El caso ha situado de nuevo en el foco al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Gobierno ha respaldado su gestión ante la polémica. El propio ministro afirmó en el Congreso que estaría dispuesto a dimitir si la víctima se lo pidiera.

La investigación judicial continúa abierta mientras la Dirección General de la Policía analiza las consecuencias internas de un caso que ha provocado un impacto significativo en la institución.

Todo lo que se sabe hasta ahora

La crisis abierta en la cúpula de la Policía Nacional tras la querella por presunta agresión sexual contra el ya exdirector adjunto operativo (DAO), José Antonio González, ha provocado una dimisión, una investigación judicial en marcha y una profunda conmoción interna en el cuerpo.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid admitió a trámite la querella presentada por una agente subordinada y ha citado a González en calidad de querellado para el próximo 17 de marzo. La denuncia recoge presuntos delitos de agresión sexual, coacciones y lesiones psíquicas, entre otros extremos.

González presentó su renuncia el mismo día en que fue notificado el auto judicial. En declaraciones públicas, aseguró que dimitió "automáticamente" al conocer la querella para no perjudicar "el buen nombre" de la Policía Nacional y para poder defenderse "en condiciones".

El Ministerio del Interior informó de que el cese se produjo nada más tener conocimiento de los hechos. El ministro, Fernando Grande-Marlaska, defendió que se actuó con "contundencia" y afirmó que estaría dispuesto a dimitir si la víctima así lo solicitara.

Según la querella, la agente mantenía una relación sentimental previa con el entonces DAO, en un contexto de asimetría jerárquica. Los hechos denunciados se remontan al 23 de abril de 2025. La denunciante sostiene que fue requerida de forma insistente para acudir a un encuentro y que, una vez en una vivienda, rechazó reiteradamente un acercamiento de carácter sexual.

El escrito judicial recoge que existiría un audio grabado en la vivienda oficial del mando. En él se escucharía, según ha trascendido, la frase: "Oye, que soy el DAO", pronunciada por González durante el encuentro.

Tras el episodio, la querella describe una supuesta "campaña de acoso y manipulación" orientada a evitar la denuncia. En paralelo, el comisario Óscar San Juan, considerado el número dos del ex-DAO, está siendo investigado por presuntas coacciones a la agente, al haberle ofrecido destinos o cargos.

