Gibraltar acusa a España de una "grave incursión" y dice que "no contribuye a reducir el clima de tensión"

NO LE HA GUSTADO LA INMERSIÓN DE LA GUARDIA CIVIL PARA INSPECCIONAR LOS BLOQUES

A Fabian Picardo no le ha gustado la inmersión de la Guardia Civil para examinar los bloques, y ha aprovechado para recordar que no tiene la intención de retirarlos. El Gobierno ha señalado que no negociará mientras ese hormigón siga en en fondo de la bahía. Mientras tanto, los pescadores se han estrenado, sin demasiado éxito, en un nuevo caladero.