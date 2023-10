Gamarra, sobre la investidura de Sánchez a cambio de la amnistía: "No tiene límites; es posible que ceda absolutamente todo"

No. El Partido Popular no quiere que salga adelante una Ley de Amnistía. "Hemos sido muy claros desde el primer momento", decía tajante la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, en el programa de 'Espejo Público' de Antena 3.

El PP lleva semanas tratando de impedir una amnistía. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, criticó está exigencia de los independentistas catalanes en su infructuoso debate de investidura.

Junts, el partido de Carles Puigdemont, tiene la llave de la investidura del líder del Partido Socialista. Una llave a la que le ha puesto un precio. Y no barato para el PSOE. Amnistía y autodeterminación son las exigencias para apoyar a Pedro Sánchez en la investidura.

De momento, se conoce que la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ya se reunió con Puigdemont en Bélgica y que el presidente del Gobierno en funciones se reunirá con Junts este viernes en su ronda de contactos.

Una palabra que a Sánchez le costó pronunciar mientras sus posibles socios de Gobierno, Sumar, ya avanzaba en una propuesta. Un texto del que las filas socialista aseguraban que no formaban parte.

"Sánchez está dispuesto a aceptar cualquier tipo de precio y de chantaje por mantenerse en el poder", asegura Gamarra. "Utilizaremos todos los instrumentos que estén en nuestro alcance, institucionales, políticos y jurídicos. Si se materializa la ley, el PP impondrá un recurso ante el Constitucional", añadía.

Los 'populares' fueron los más votados, sin embargo, no consiguieron reunir los apoyos necesarios para que Núñez Feijóo fuera presidente del Gobierno. Por eso, el rey Felipe VI propuso a Pedro Sánchez para que intentara formar Gobierno. "El ganador de las elecciones se reunirá esta tarde con el perdedor para decirle que ya vale de 'paripés' y que no merece la pena para la sociedad española el camino que ha decidido emprender, que hay alternativa: que una mayoría de partidos constitucionales seamos los que determinemos el futuro y no unos prófugos de la Justicia".

Feijóo anuncia que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía si se aprueba porque es "incompatible con el ordenamiento jurídico español" y el PP no será "cómplice de una injusticia".

¿Saldrá investido Sánchez como presidente? Esto dicen desde el PP

¿Conseguirá el líder socialista reunir los votos necesarios para salir elegido como presidente? El Partido Popular da por hecho que Pedro Sánchez "está dispuesto a pagar cualquier precio porque no tiene límites (...) es capaz de cualquier cosa; es perfectamente posible que ceda absolutamente todo".

Sin embargo, Cuca Gamarra considera que hay una línea "que no se debe pasar (...) si la pasa -Pedro Sánchez- está llevando a la democracia española hacia un camino indigno".

La amnistía no estaba incluida en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español. Es más, Feijóo ya aseguró hace unas semanas que si el candidato socialista hubiese llevado la amnistía en su programa, "el resultado del 23J hubiese sido muy distinto".

"No debiera prosperar esta investidura. Aparte, esto no estaba en el programa electoral del PSOE. Por tanto, no cuenta con la legitimidad de las urnas", reconoce Gamarra. "Si quiere tener legitimidad lo que tiene que hacer es abandonar la cobardía del chantaje y si es necesario, volver a elecciones", añade la de 'Génova'.

El PP recurrirá la amnistía al Constitucional

Feijóo recurrirá al TC si se aprueba la Ley de Amnistía porque no será "cómplice de una injusticia". Un día después de la manifestación en Barcelona contra la amnistía organizada por Societat Civil Catalana. Considera que la amnistía es una "involución democrática", un "fraude electoral", una "decisión reaccionaria" e incompatible con un Estado democrático.

Ha indicado que los catalanes que incumplen las leyes "tienen que cumplirla" y "una élite política reducida que esté por encima de la ley" porque "eso es absolutamente injusto".