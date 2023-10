Pedro Sánchez menciona por primera vez la amnistía y revela que su propuesta no coincide con la de Sumar

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pronuncia la palabra amnistía por primera vez. Era y sigue siendo una de las exigencias de los partidos políticos independentistas catalanes, sin embargo, el líder socialista la evitaba.

No la pronunció antes del debate de investidura del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Tampoco durante la celebración del debate. Ni siquiera habló. Delegó su turno de palabra y réplica en Óscar Puente.

Ha sido este viernes en Granada, durante una rueda de prensa de la cumbre europea que se está celebrando en la ciudad de la Alhambra, cuando Pedro Sánchez, acompañado del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen ha dicho lo siguiente:

"Conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de de otros partidos en relación a la amnistía, que no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en 2017. Pero también quiero decir que no es la propuesta del PSOE. No es la posición del PSOE".

Además, ha manifestado que está trabajando por una "investidura real" después de que el rey Felipe VI le propusiera como candidato a la Presidencia tras el intento fallido de Feijóo, que no consiguió los apoyos suficientes. "El deber de todos los partidos es tratar de trabajar por entendernos y lograr cuanto antes un Gobierno para España. Y en eso estoy", aseguraba.

Sí, la amnistía se está negociando. Pero de momento el presidente del Ejecutivo no puede ofrecer más detalles. "No puedo anticipar un acuerdo hasta que no se produzca -ese acuerdo- porque estamos en plena negociación (...) se conocerán los acuerdos cuando se culminen, es decir, no habrá acuerdo hasta que esté todo acordado. Así de sencillo", explicaba Pedro Sánchez.

También ha asegurado que garantizará que el acuerdo sea "absolutamente transparente, público" y que el objetivo es "hacer políticas de progreso, de convivencia en el marco de la Constitución".

Así es la propuesta de amnistía de Sumar, rechazada por PSOE

El partido de Yolanda Díaz, Sumar, aboga por una amnistía para todas las personas vinculadas con infracciones penales o administrativas relacionadas con el proceso independentista en Cataluña a partir de enero de 2013 y hasta la actualidad.

Además, deja abierta la puerta a un referéndum. Otra de las exigencias de ERC y Junts, que subieron el precio de sus votos. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha avanzado que su formación presentará el martes a las 19.00 horas en el Ateneu Barcelonès de Barcelona, su dictamen jurídico sobre el "encaje de la amnistía" en el marco constitucional.

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha asegurado que ese informe de conclusiones para una posible amnistía es un "documento sin duda respetable, pero no es la posición del PSOE".

Mientras, Junts afirma que Sumar ya le ha trasladado su propuesta para una ley de amnistía en el marco de las negociaciones para investir a Pedro Sánchez y que se ha comprometido a estudiarla.