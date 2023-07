La llave del Gobierno, en manos de Puigdemont: Junts per Cat podría decidir quién es el próximo presidente de España

Las elecciones generales del 23J han sido diferentes en todos los aspectos. Las altas temperaturas, la elevada participación a través del voto por correo y una campaña electoral intensa han sido varios de los protagonistas durante las últimas semanas. En consecuencia, los resultados electorales no han dejado indiferente a nadie. Las encuestas han acertado las líneas básicas, es decir, la victoria de los populares, el segundo puesto de los socialistas y las posiciones de Vox y Sumar como tercera y cuarta fuerza política respectivamente, aunque en la exactitud en cuanto a escaños han fallado con estrépito.

Los populares apuntaban a tener mayoría absoluta junto con Vox, pero esa posibilidad se ha esfumado. Los socialistas, por su parte, han obtenido mejor resultado del que preveían, lo que significa que con sus 122 escaños, más la suma del resto de partidos políticos del bloque, de la izquierda podrían formar una investidura.

El bloque de la derecha, en un supuesto pacto con más partidos, llegaría a los 171 escaños, con la suma del PP (136), Vox (33), UPN (1) y Coalición Canaria (1). Por otro lado, los partidos de izquierda, en un hipotético pacto, sumarían 172 escaños, con el compendio del PSOE (122), Sumar (31), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5), BNG (1), a los que podrían sumarse los 7 escaños de Junts per Cat.

Junts per Cat, decisivo para PP y PSOE

El partido del expresidente de la Generalitat,Carles Puigdemont, ha obtenido siete escaños, un resultado que podría dar la investidura a cualquiera de las dos principales formaciones políticas. Desde Junts per Cat han indicado que no harán "presidente a Sánchez a cambio de nada". Un día después, su secretario general, Jordi Turull, ha señalado que "no ve la investidura por ninguna parte ahora mismo". Lo que pide este partido, a grandes rasgos, es la amnistía para Puigdemont y el resto de políticos de dicha formación condenados tras el 1-O, y la celebración de un referéndum de independencia de Cataluña.

Las pasadas elecciones autonómicas y municipales han servido como precedente para la formación política catalana. El actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSOE), alcanzó el poder con la abstención de los populares que señalaron que no harían alcalde a Xavier Trias por pertenecer a un partido independentista. El mismo Trias, candidato a la alcaldía por Junts, se mostró enfadado con la decisión y declaró su famosa frase de "si no salgo alcalde, que os zurzan a todos".

La decisión del partido de Puigdemont será vital para declinar la balanza hacia un lado u otro o, de no posicionarse, mandar a los españoles a otras elecciones generales por un posible bloqueo político. En una entrevista en el informativo de Antena3, Manuel Mostaza, politólogo, ha asegurado que "la hipótesis más probable es una repetición electoral". Desde hoy ya comienzan las llamadas entre los principales líderes políticos para conocer sus posibilidades de alcanzar una investidura.

¿Puede haber bloqueo político?

El marco político español se encuentra en una situación complicada en el que alcanzar acuerdos y pactos es de complejidad máxima. Los pactos entre PP y Vox tras las pasadas elecciones municipales y autonómicas han hecho mella en los electores que no los han recibido con buena impresión como han reflejado los resultados electorales. Un posible acuerdo de Gobierno para los populares podría darse con la abstención de Vox, la cual posibilitaría al PP recibir el apoyo del PNV, el cual buscaría distanciarse de EH Bildu, su mayor competidor en el País Vasco.

El PSOE ha conseguido mejor resultado respecto a lo que marcaban los sondeos y ha mejorado en comparación con los anteriores comicios de 2019. Los socialistas se han mostrado contentos con los resultados porque, con la suma de varias formaciones políticas, podrían gobernar siendo la segunda lista más votada.