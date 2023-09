Feijóo: "Si Sánchez hubiese llevado la amnistía en su programa, el resultado del 23J hubiese sido muy distinto"

El líder del Partido Popular (PP) ha hablado sobre los posibles pactos de cara a la investidura y las vías para formar Gobierno o, en el caso de que ningún político consiga reunir los apoyos suficientes, convocar nuevas elecciones.

Alberto Núñez Feijóo insiste en la idea de que el PP es el partido más votado y en que una minoría no puede "chantajear" al 94% de los españoles. Además, considera que el resultado de las elecciones generales del 23J hubiese sido "muy distinto" si el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE hubiese incluido en su programa electoral la amnistía.

"Si Sánchez hubiese llevado en su programa electoral la amnistía, el resultado de las elecciones hubiese sido muy distinto", aseguraba Feijóo en el programa de Antena 3, 'Espejo Público'. "No solamente el PP volvería a ganar, sino que probablemente con más diferencia (...) ¿Por qué nos engaña de forma continuada y constante? ¿Por qué monta un Gobierno, otra vez, en base a un engaño de hace solamente 60 días?", añade.

Los españoles han votado "acuerdos". "La mayoría de los españoles quiere acuerdos y yo estoy intentando buscarlos". Feijóo propone, como también ha expresado en Antena 3, buscar "un encaje del problema territorial de Cataluña" con un pacto de estado junto a los socialistas, y pretende tener un nuevo contacto con el PSOE, al que pide que no pacte la amnistía que exige el expresident catalán.

"No tengo más interés personal que servir a mi país. Me presenté una vez a las elecciones yhe sacado más diputados que Sánchez que se presentó cinco veces", explica Núñez Feijóo. "El hecho de que un candidato se quede sin ser presidente del Gobierno por cuatro escaños, significa que ese candidato tiene principios, porque esos cuatro escaños se pueden obtener pactando lo que sea necesario...", aclara.

Buscar un 'encaje' o repetir elecciones... "si Puigdemont quiere"

El político gallego, que ha conversado sobre las exigencias de Carles Puigdemont, ha afirmado que si él quiere "habrá una repetición electoral". "Si no le parece suficiente la amnistía y otras consideraciones como 20 mil millones de euros más al año a Cataluña...", explica.

El líder 'popular' considera que los independistas "quieren devolver" la intervención en Cataluña con el artículo 155 Constitucional "imponiendo un 155 anticonstitucional" al Gobierno de España.

Feijóo insiste en el programa de 'Espejo Público' en la idea -que ya expresó el miércoles tras su reunión en Canarias, en que el "94 % de los votantes" que se decidieron por opciones constitucionalistas "no pueden ser chantajeados" por el 6% que prefirió el independentismo.

"Es inaceptable aceptar amnistía, un referéndum o financiar el independentismo", expresaba. Feijóo ya comunicó anteriormente que sigue teniendo la mano tendida al PSOE. "Hace falta una propuesta y un encaje del problema territorial de Cataluña, pero se hará dentro del encaje constitucional o no se hará", ha agregado el líder del PP.