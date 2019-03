Fernández Díaz: "Ustedes sabrán interpretar si me gusta la rapidez en ejecutar el fallo"

El ministro de Interior ha dado a entender que se encuentra molesto por la rápidez con la que la Audiencia Nacional ha acatado el fallo de Estrasburgo, que ordenaba a España a excarcelar "a la mayor brevedad posible" a la etarra Inés del Río.

"Tengo que respetar las decisiones judiciales pero creo que saben lo que pienso y estoy seguro de que saben interpretarlo", dijo Fernández Díaz en una entrevista en Espejo Público.

Fernández Díaz ha recordado que la decisión de cómo ejecutar la sentencia de Estrasburgo corresponde a la Audiencia Nacional en los casos de terrorismo y por tanto, el Gobierno no puede intervenir en las resoluciones judiciales. "El Gobierno ya manifestó su rechazo cuando recurrió la primera resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero no podemos desobedecer a los jueces".

No obstante, ha hecho especial hincapié en que ETA no ha logrado sus objetivos: "En estos momentos de dolor e idignación, conviene recordar que ETA ha sido derrotada por el Estado de Derecho y eso no va a cambiar con la sentencia. Esos terroristas no aspiraban a salir en libertad, los objetivos que perseguían no los han conseguido".

Además, el ministro de Interior ha anunciado que Mariano Rajoy se va a reunir esta tarde con las víctimas del terrorismo.