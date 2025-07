Borja Santos explica el "papel clave" de Europa tras la salida de Estados Unidos de la cumbre de la ONU: "Puede tomar un rol en su influencia geopolítica"

Sevilla acoge la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo en un contexto convulso y con la máxima prioridad en redefinir las reglas del tablero financiero internacional. Una de las principales preocupaciones reside en la brecha anual de financiación para el desarrollo, que supera ya los cuatro billones de dólares. También preocupa la ausencia de Estados Unidos en la conferencia, lo que deja en el aire el papel que puede tener Europa. En Antena 3 Noticias analizamos todas estas cuestiones de la mano de Borja Santos, profesor y vicedecano de IE School of Politics, Economics & Global Affairs.

La importancia de esta conferencia en Sevilla reside, por un lado, en su poder de convocatoria de más de 190 países en busca de un "nuevo consenso", un logro debido al "contexto de fragmentación geopolítica, de conflictos y de repliegue nacionalista": "lograr que tantos países acuerden un compromiso común en una temática tan importante como la financiación para el desarrollo es clave", recalca Santos, ya que "es importante para redefinir las reglas del juego financiero, del mundo financiero, y para actualizar normas en cuanto a deudas, fiscalidad, acceso a liquidez, que tiene mucha simetría entre los países ricos y los países pobres, la participación del sur global en muchas instituciones financieras, todo eso va a ser clave en las decisiones de esta cumbre".

Dichos aspectos resultan "muy importantes para diversificar fuentes de financiación, como ante el retroceso de la ayuda hacia el desarrollo por parte de Estados Unidos y algún otro país, es importante fortalecer los compromisos de otros países, pero también diversificar, involucrar más al sector privado, activar las remesas de los migrantes como instrumento de desarrollo y fortalecerlas, fortalecer la cooperación sur su entre países de bajos ingresos, y por ejemplo, mejorar los recursos de los propios bancos de desarrollo, de los bancos multilaterales y de los bancos públicos de estos países".

La salida de Estados Unidos

En la última reunión preparatoria del 17 de junio, Estados Unidos rechazó el documento final que durante meses habían negociado los 193 países miembros de la ONU y anunció su retirada del proceso y de la conferencia que se celebra estos días en Sevilla. Borja Santos explica nos explica que "la ausencia de Estados Unidos en la conferencia simboliza el escaso compromiso de su actual gobierno con la agenda de financiación para el desarrollo", aspecto que resulta relevante ya que "la ayuda oficial al desarrollo de Estados Unidos supone un 25% de la ayuda oficial al desarrollo global y tiene un gran impacto en programas de salud, seguridad alimentaria, residencia climática, programas humanitarios...".

Aún así, "el compromiso de Sevilla seguirá siendo legítimo". Subraya que "más de 190 países firmarán y se vincularán a un compromiso, por lo cual en términos políticos, estos compromisos seguirán avanzando".

"Habrá que intentar involucrar a Estados Unidos"

A pesar de ello, Santos señala que "en un momento dado, habrá que intentar involucrar o seguir involucrando a Estados Unidos para no mandar un mensaje de desafección y debilitar la percepción de unidad, pero también se abren oportunidades y espacios para que otros actores como Europa, como España, actúen en un rol de liderazgo en el ámbito diplomático".

"Europa puede jugar un papel clave"

Ahora bien, ante esa salida de Estados Unidos de la conferencia de Sevilla, ¿en qué posición queda Europa? Borja Santos detalla que "ante la salida de Estados Unidos, Europa puede jugar un papel clave y muy relevante en tres áreas". Por un lado, "en el ámbito de liderazgo político, Europa se posiciona como una defensora del multilateralismo y de un orden internacional basado en reglas, y Europa puede tratar de impulsar una agenda de reformas en arquitectura financiers internacional para mejorar los temas de la deuda, para mejorar los temas de fiscalidad internacional, de financiación climática, puede tomar un liderazgo en todo este multilateralismo, en el apoyo a Naciones Unidas".

Por otro lado, señala que "puede tomar un liderazgo en el ámbito de la financiación, ante el vacío financiero que deja Estados Unidos, Europa puede compensar parte de esa ayuda, puede instaurar instrumentos innovadores, de garantías, de bonos financieros y puede ayudar a que muchos países del sur global también cooperen entre ellos en lo que ya se llama la cooperación triangular". Por último, "Europa puede tomar un rol en su influencia geopolítica, otras potencias como China e India, fondos árabes están aumentando su inleuncia en países de bajo ingreso, y Europa con todo ese interés estratégico no puede ceder este espacio".

"Europa puede ser un ejemplo en el que otros países puedan querer sumarse"

Además, puntualiza que "la cooperación al desarrollo es también un instrumento de poder blando a complementar y Europa puede hacer una oferta política atractiva de lo que significan la democracia, lo que significa un sistema de gobernanza justo y puede ser un ejemplo en el que otros países puedan querer sumarse, puedan querer seguir".

La brecha de financiación

Uno de los aspectos clave es la brecha de financiación, que se estima en cuatro billones de dólares anuales y, según el ultimo informe de progreso, solo un tercio de las metas están en camino de cumplirse. Le preguntamos a Borja Santos cuál es el camino para afrontar esta situación. El experto puntualiza que "se necesita financiación para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Primero, frenar la tendencia de disminución de la ayuda global, que es tan importante y que tanto ha funcionado y tal impacto positivo ha tenido en el desarrollo de muchas comunidades vulnerables en la ayuda humanitaria, pero también diversificar y buscar otras fuentes de financiación".

"Es importante fortalecer las remesas, todo ese dinero que envían los migrantes a sus países de origen que tiene un gran impacto en las familias, reducir los costes y facilitar el acceso y el ahorro y la inversión de ese dinero. Es importante fortalecer los bancos nacionales de países de bajos ingresos, es importante fortalecer el sistema fiscal, el de estos países, en países donde hay una alta informalidad, los recursos que se tienen a través de los impuestos muchos más bajos comparativamente que los países de alto ingreso y eso debilita los accesos a los servicios básicos como la salud, la educación, etc. Es importante dar acceso a herramientas financieras globales que Europa, Estados Unidos tienen gracias a los sistemas multilaterales, pero que los países de bajo ingresos su acceso a instrumentos de Fondo Monetario Internacional y de otros organismos no es tan sencillo y tan fácil. También es importante seguir mejorando las reglas de comercio internacional para que estos países no tengan asimetrías y no estén en un sistema injusto para ellos".

"Cambio de rumbo"

En la inauguración de la conferencia este lunes, Pedro Sánchez señalaba la "oportunidad para corregir el rumbo", pero ¿cuáles podrían ser los pilares de ese cambio? Borja Santos señala que "es el cambio de rumbo para frenar y defender el multilateralismo porque nos ayuda a todos, es el orden internacional basado en reglas, que permite que haya un sistema justo de comercio, de fiscalidad entre países, de cooperación, entonces es importante corregir el rumbo para volver a esa senda del multilateralismo donde todos los países tengan voces, puedan participar de manera igualitaria y justa y que la arquitectura financiera internacional permita a todos, no solo a unos pocos, enfrentarse a crisis derivadas por el cambio climático, por desastres, por deudas, por problemas en el sistema financiero. Es muy importante que exista a nivel global un sistema financiero internacional justo para todos", detallaba.

