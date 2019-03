Felipe González se rebela contra la imposición de la edad de la jubilación

El ex presidente del Gobierno Felipe González se ha rebelado contra la imposición de la edad de jubilación y ha pedido que se deje a los mayores seguir trabajando si quieren hacerlo.

Así de contundente se ha expresado el actual presidente del Grupo de Reflexión del Consejo Europeo en la presentación del libro que él mismo prologa "La Unión Europea ante los grandes retos del siglo XXI", editado por la Fundación Alternativas.



En su discurso, González ha aplaudido la supresión del denominado "cheque-bebé" por entender que no ha contribuido a facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral ni a incrementar la natalidad, algo necesario en Europa para aumentar la población activa. De hecho, ha asegurado que no conoce a ninguna mujer que haya decidido tener un hijo por 2.500 euros, pero ha dejado claro que una buena política asistencial y de guarderías facilitaría la incorporación de las mujeres al trabajo y un mayor número de nacimientos.



También se ha referido a la congelación de las pensiones y ha abogado por no confundir a los ciudadanos diciendo que el freno al crecimiento de estas retribuciones está relacionado con el ajuste fiscal, ya que las cuentas de la Seguridad Social no tienen que ver con ello.



En relación a la crisis económica y su repercusión en los países de la UE, González ha criticado el "ensimismamiento" de Europa, que durante mucho tiempo ha mirado "para dentro" y "se ha gastado lo que va tener que pagar en los próximos 30 años".



Felipe González ha aludido a la cifra de rescate que han tenido que desembolsar algunos gobiernos y ha explicado que la de España es bastante inferior a la de Francia o Alemania, un país este último que ha desembolsado 430.000 millones y encima "los bancos no le han querido clarificar las cuentas".