Felipe González: "El PSOE ha perdido la vocación mayoritaria y tiene que recuperarla"

El expresidente del Gobierno Felipe González cree que uno de los problemas que tiene ahora mismo el PSOE es que no tiene "vocación mayoritaria", según ha dicho en una de sus primeras intervenciones durante un debate con el secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"El PSOE ha perdido la vocación de mayoría y tiene que recuperarla, y tiene que hacerlo mirando a la sociedad, no de manera sectaria sino con espíritu de consenso y capacidad de dialogar", ha proclamado, en el acto de homenaje a los 30 años de su primer Gobierno.

González ha relatado que, en 1982 el PSOE no tenía vocación mayoritaria, incluso que hubo quien en las reuniones de la Ejecutiva Federal dijo que los socialistas no podían aspirar a más de un 35% de los votos. Sin embargo, ha precisado que, después de las andaluzas de ese mes de mayo, él venía trabajando con la idea de lograr una mayoría absoluta en las generales.

"El partido no tenía vocación mayoritaria pero yo sí la tenía. No pensaba en con quién nos íbamos a coaligar, tenía vocación mayoritaria", ha recalcado y, se ha preguntado si eso ha seguido siendo así en su partido, respondiéndose a sí mismo: "En mi opinión uno de los problemas que tenemos es que no tenemos vocación mayoritaria".