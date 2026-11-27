El remolque del barco volcado es "perfectamente viable" siempre que permanezca a flote. Así lo ha asegurado Javier Pérez de Vargas, director gerente de la Real Academia de Ingeniería, en una entrevista con Manu Sánchez en el matinal de Antena 3, en la que ha analizado las posibles actuaciones para recuperar la embarcación y evitar un episodio de contaminación.

Según ha explicado, la naviera deberá decidir si remolca el buque en su posición actual, que es la quilla al sol, o si primero es necesario adrizarlo, es decir, devolverlo a su posición vertical. La decisión dependerá del estado de los daños que presente la embarcación.

Para determinarlo, un equipo de buceadores está realizando un diagnóstico preciso de las causas del vuelco. Una vez finalizada la inspección y analizados sus resultados, se podrá decidir cómo proceder con el remolque. Pérez de Vargas ha insistido en que la operación es viable tanto si se realiza en la posición actual del barco como si previamente se consigue adrizarlo.

El recuerdo del Prestige y el riesgo de contaminación

Durante la entrevista, el experto también ha abordado la posibilidad de que se repita un desastre medioambiental como el del Prestige. Sin embargo, ha pedido ser optimista y ha explicado que existen diferencias importantes entre ambos accidentes.

Pérez de Vargas ha recordado que el Prestige transportaba 800.000 toneladas de fuel pesado y que el buque acabó partiéndose literalmente por la mitad y, debido a las condiciones de mala mar, se produjo la fractura total de la embarcación provocando que toda su carga contaminante terminara en el mar.

En cambio, el barco accidentado ayer transportaba gasóleo, una carga que, según el director gerente de la Real Academia de Ingeniería, es mucho más manejable desde el punto de vista medioambiental y por el impacto de los posibles daños.

Además, el experto ha señalado que las últimas informaciones apuntan a que no hay fugas en los tanques de combustible. Ha explicado que la presencia de gasóleo en la superficie sería fácil de identificar por su comportamiento cuando entra en contacto con el agua, ya que resulta muy visible.

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