Feijóo: "Desaparecer para ver si logra girar el tema de conversación es una frivolidad inaceptable"

El líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, asegura que es una "frivolidad inaceptable" que el presidente del Gobierno se haya tomado cinco días para "reflexionar" sobre si dimite o no. Además, cree que se trata de un "insulto" a sus votantes.

"Varios años de presidente y el señor Sánchez aún no ha entendido que la institución más importante de nuestro país son los ciudadanos", comenzaba su discurso Feijóo (PP). "Ha dicho que se toma cinco días para pensar en si mismo y lleva cinco años pensando en si mismo. Basta ya. Ningún español puede abandonar y eludir sus responsabilidades y mucho menos el que ostenta la presidencia del Gobierno", añadía el líder del Partido Popular, quién dejaba claro que en España "nadie está al margen de la ley".

También ha explicado cuál es la postura del PP. Afirma que exigen explicaciones sobre "algunas dudas que cada día se van acrecentando". "Es nuestro deber, si pretende que lo ignoremos, por responsabilidad le advierto que no puedo hacerlo".

Feijóo ve una "frivolidad inaceptable" que Sánchez abandone sus responsabilidades

El líder del PP asegura que en ningún lugar del mundo existe la figura de "presidente fijo discontinuo", -haciendo un 'guiño' a la creación de los nuevos contratos fijos-discontinuos-. Además, considera que el Presidente de un Gobierno tiene que responder y dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su entorno. "Comprendo que no es agradable ni apetecible", afirma Feijóo. "Pero tiene que hacerlo (...) Debería haberlo hecho hace semanas. Y sus respuestas aún no han llegado. Por algo será".

"Repetir muchas veces lo que él llama derecha y ultraderecha para ver si la gente que le ha votado le perdona cualquier indecencia por cuestión de ideología. Lanzar graves y gratuitas acusaciones a los demás obviando las fundamentales sobre su gobierno y partido y por último, desaparecer, para ver si logra girar el tema de conversación y que los españoles olviden lo que estamos hablando es una frivolidad inaceptable", asegura tajante Alberto Núñez Feijóo en su comparecencia.

Ha puesto en marcha "una operación de supervivencia política" donde trata de buscar la movilización de la gente "bajo compasión porque ya no puede hacerlo por su gestión". También ha mencionado una serie de investigaciones judiciales que afectan a su Gobierno, a su partido, y a él. "Sugiere que detrás de esto está la oposición. Y no. Está la justicia".

¿Dimitirá Pedro Sánchez? Alberto Núñez Feijóo cree que el presidente del Gobierno adoptará la decisión "que más le convenga". "En relación con la moción de confianza, como viene siendo habitual durante toda la carrera política del señor Sánchez, hará lo que más le convenga. No tengo la menor duda", son sus palabras textuales en el turno de preguntas.

Sánchez en la prensa internacional

Los principales diarios europeos se han hecho eco inmediatamente del anuncio del presidente Pedro Sánchez, lo que el diario alemán Bild ha calificado como un "bomba en España". La 'BBC' también ha reflejado la noticia: "Pedro Sánchez detiene sus actividades públicas mientras su mujer se enfrenta a una investigación".

En la misma línea se pronuncia 'The Times': "Pedro Sánchez dice que está considerando dejar de ser primer ministro" y cataloga el anuncio de "impactante" y el 'Financial Times' considera "extraordinaria" la carta de Sánchez en la que anuncia que medita su futuro.

En Francia, el vespertino 'Le Monde', titula: "El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dice que reflexiona su dimisión tras la apertura de una investigación por corrupción contra su mujer".

Núñez Feijóo se ha referido a estos titulares de prensa internacional durante su comparecencia en la sede de Génova. "Ostentar el alto honor de la presidencia exige mayor seriedad de la que estamos viendo aquí y en toda la prensa internacional. Creo además que subestima la inteligencia de la mayoría de los españoles. Pero, sobre todo, insulta directamente a sus votantes porque considera que le permitirían cualquier cosa dividendo a España en bandos", puntualiza.

La Fiscalía pide archivar la causa abierta

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado archivar la investigación abierta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Según informan a 'EFE' fuentes fiscales, la Fiscalía ha recurrido directamente ante la Audiencia Provincial la decisión del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y pide que se revoque y se archive la causa al argumentar que no hay indicios de delito que justifiquen la apertura de un procedimiento penal.

Carta de Sánchez a la ciudadanía

El presidente Sánchez decidió la tarde del miércoles cancelar unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia o no a la jefatura del Gobierno tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, y comunicará su decisión en una comparecencia el próximo lunes, 29 de abril.

"Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor", escribía Sánchez en la misiva enviada a la ciudadanía. "Merece la pena", asegura Feijóo, aunque explica que quizá no vale todo a cualquier precio.

"No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, pues ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa", afirma Sánchez en la carta.

