Feijóo, a Sánchez: "España se merece un presidente que se preocupe cuando sube Bildu, no que brinde por ello"

La sesión de control al Gobierno tras las elecciones vascas ha sido tensa entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quién no ha dudado en reprocharle que la subida de EH Bildu ha sido gracias él: "Quiero felicitarle a usted, Pedro Sánchez, por el gran resultado de Bildu, realmente, entre otros, es gracias a usted", dice Feijóo en el Congreso de los Diputados.

"Hoy usted sigue siendo presidente gracias a los seis votos de Bildu. Por eso le pregunto, ¿lo que dijeron en campaña sobre Bildu solo era una mentira más o van a romper los pactos con Bildu?", formula al jefe del Ejecutivo.

Los resultados de las elecciones vascas del domingo ha marcado la sesión parlamentario celebrada en el Pleno del Congreso. El PNV, con 27 escaños, fue el partido más votado, aunque empató a escaños con Bildu con una fuerte subida (21 a 27). Previsiblemente, el PNV volverá a gobernar con los socialistas, que subieron dos, hasta los 12 diputados. Los 'populares', por su parte, lograron siete escaños, uno más que los que obtuvo la coalición PP+Cs en las vascas de 2020.

Sánchez 'presume' del apoyo vasco al bloque de investidura

Pedro Sánchez presume del apoyo de los vascos al bloque de investidura tras las elecciones del 21 de abril: "Nueve de cada diez votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y y a este Gobierno y las políticas que estamos desplegando durante estos meses de legislatura. Nueve de cada diez. Ese es el resultado de la política de confrontación, de desinformación y de bulos que ustedes están practicando. Les ganamos nueve a uno", respondía.

Una respuesta, "irresponsable", en palabras de Feijóo. "La silla que le pagamos como presidente no merece una respuesta como la suya", critica después de que el líder socialista le respondiera que en el País Vasco le ganaron "nueve a uno" el pasado domingo.

"Un presidente normal de cualquier país europeo, hoy vendría muy preocupado porque un partido independentista, con el pasado terrorista que ha tenido, no merece que usted me conteste así. Solo un irresponsable dice lo que dice usted. España merece un presidente que se preocupe cuando sube Bildu, no que brinde por ello", afirma tajante.

El presidente del Gobierno insiste en que el pasado domingo "nueve de cada diez votantes en Euskadi lo hicieron por partidos políticos que apoyaron esta investidura (...) y uno de cada diez lo apoyaron a usted y a la ultraderecha" y enumera una serie de leyes aprobadas, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la revalorización de las pensiones al IPC. "Solo escuchan a la ultraderecha y a los intereses minoritarios que defienden", asegura Sánchez a Feijóo.

Feijóo: "Sánchez es "indisociable" al independentismo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de ser "indisociable" al independentismo y convertir al PSOE en un "partido menguante" y le recuerda que él gobierna en 14 comunidades: "Donde yo he gobernado los independistas no mandaban nada, donde gobierna usted, los independentistas tienen la última palabra. Territorialmente hablando, el líder-arrogante es usted".

"¿Qué celebra? ¿Qué ha convertido al PSOE en un partido menguante, subalterno del independentismo? (...) En Cataluña, pase lo que pase, acabará entregando el Gobierno a los independentistas (...) Sánchez es al independentismo lo que Koldo es al PSOE, indisociable", añade.

