La Fiscalía pide archivar la investigación a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias

Hay novedades en el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Después de que este miércoles Sánchez comunicara su decisión de cancelar su agenda para reflexionar acerca de si continuará al frente del Ejecutivo o no por la denuncia de 'Manos Limpias', la Fiscalía Provincial de Madrid ya ha solicitado el archivo de la investigación abierta a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La Fiscalía ha recurrido directamente ante la Audiencia Provincial la decisión del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y pide que se revoque y se archive el caso. El procedimiento se ha declarado secreto. En él, el juez investiga una denuncia del sindicato 'Manos Limpias' fundamentado en una serie de noticias de prensa.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el titular del juzgado ya ha citado, a petición de 'Manos Limpias', en calidad de testigos a dos responsables de medios de comunicación que publicaron las noticias en las que se basa la acusación.

La denuncia de 'Manos Limpias'

Europa Press ha tenido acceso a la denuncia de 'Mano Limpias', que su presidente Miguel Bernad registró el pasado 9 de abril. En ella sostenía que Begoña Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

Desde el sindicato precisan que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" de Gómez es Carlos Barrabés. A él se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", mantienen, a lo que añaden que la cátedra de Begoña Gómez fichó como profesor asociado a ese empresario.

También apunta que Víctor de Aldama, que está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara "el rescate (...) de la compañía". Entre tanto se precisa que Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada" y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa abarcaba la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.

Carta a la ciudadanía

A última hora de la tarde de este miércoles, la noticia llegaba. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su decisión de cancelar su agenda pública hasta el próximo lunes 29 con el fin de "reflexionar" su continuidad al frente del Ejecutivo tras haber conocido la apertura de diligencias a su mujer, Begoña Gómez, por un juzgado de Madrid.

Sánchez resaltaba en su escrito que "llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes y tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa". Es una carta a la ciudadanía que llega debido a la "operación de acoso y derribo" que ha denunciado que padece su mujer.

