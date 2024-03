La polémica de los fijos discontinuos inactivos: ¿por qué es tan difícil saber cuántos son?

La última intervención en el Senado de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, vuelve a reabrir la polémica sobre los fijos discontinuos. "Hemos pedido al INE que nos dé, con sus microdatos, los datos de fijos discontinuos inactivos. Anoten ustedes, son, exactamente, 55.300 personas en periodo de inactividad" afirmaba Díaz. Pese a las peticiones insistentes, mes tras mes, de oposición, prensa y organismos económicos; esta es la segunda vez, desde que entró en vigor la reforma laboral, que el Gobierno ofrece datos concretos sobre los fijos discontinuos inactivos. Una cifra relevante, porque los fijos discontinuos cuando están inactivos, es decir, cuando no trabajan, no cuentan como parados pero sí que pueden cobrar el paro.

La cifra aportada por Díaz, ha sorprendido a los expertos por dos motivos. El primero, el dato. Hace un año, el Gobierno, en respuesta parlamentaria a dos senadoras del PP, dijo que en diciembre de 2022 había en España 443.078 fijos discontinuos inactivos. Ahora, ese número es muy inferior, una octava parte que el de 2022. En segundo lugar, a los expertos no les acaba de convencer el cambio de la fuente utilizada para hacer el cálculo. La primera vez, se utilizaron las cifras del SEPE, ahora, la Encuesta de Población Activa del INE. "Yo no sé cuáles son las fuentes de la ministra pero el INE, desde luego, no aporta ese dato", dice José Luis Fernández, director de Estudios de USO.

Según los expertos, "el dato no cuadra"

"Me parece una cifra muy baja la que ha dado la vicepresidenta, el dato no cuadra", nos explica Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. Tampoco entiende el uso de la EPA para sacar el dato de fijos discontinuos inactivos, "es la mejor fuente para conocer lo que pasa en el mercado laboral pero usarla para esto... es complicado porque yo creo que no hay una pregunta específica que identifique a este colectivo", añade de la Fuente.

El SEPE contradice a Yolanda Díaz

A todo esto hay que añadir que, mientras Yolanda Díaz asegura que en diciembre de 2023 había 55.300 fijos discontinuos sin trabajar. Los informes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que pertenece al propio Ministerio de Trabajo, arrojan otro dato completamente distinto. En el documento correspondiente a diciembre de 2023, el SEPE asegura que había 157.441 fijos discontinuos inactivos cobrando el paro. Y esto es importante, porque solo cobrando el paro, había casi el triple de los que dice la vicepresidenta. Es decir, como mínimo, en diciembre de 2023 había 157.441 fijos discontinuos inactivos. A los que habrá que sumar los que no estaban percibiendo en ese momento ninguna prestación por desempleo pero que tampoco estaban trabajando.

¿Es posible calcular cuántos inactivos hay?

Con este baile de cifras y fuentes, preguntamos a los expertos si hay alguna forma de calcular de manera más exacta el número de fijos discontinuos inactivos que hay ahora mismo. Según los estudios de USO; para poder concretar esta cifra tenemos que ir a los datos del SEPE y buscar la categoría de personas desempleadas con relación laboral, que en febrero de 2024 eran 735.996 personas. "A ese dato hay que restarle los 10.672 ERTE y nos quedan 725.324 personas. Esa es la realidad de los fijos discontinuos inactivos", explican desde el sindicato USO.

