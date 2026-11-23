A seis días de las elecciones generales del 29 de noviembre se publican las últimas encuestas. Aunque algunos de estos sondeos reflejan un leve retroceso del PP y Vox y una remontada del PSOE, lo cierto es, que salvo el CIS hay unanimidad en dar la llave de la Moncloa a la suma de la derecha. Tras 10 días de campaña la intención de voto parece mantenerse estable.

NC Report para La Razón señala que el PSOE se recupera y reduce ventaja con el PP, pero esto no altera el escenario de una mayoría de PP y Vox. Este sondeo sitúa a PP y Vox entre 194 y 199 diputados, holgadamente por encima de los 176 necesarios.

señala que el PSOE se recupera y reduce ventaja con el PP, pero esto no altera el escenario de una mayoría de PP y Vox. Este sondeo sitúa a PP y Vox entre 194 y 199 diputados, holgadamente por encima de los 176 necesarios. 40dB para El País y la Cadena Ser publica una encuesta en la que se indica que PP, Vox y UPN sumarían 187 escaños, 11 más que la mayoría absoluta. El bloque de la izquierda se quedaría en los 158 diputados.

publica una encuesta en la que se indica que PP, Vox y UPN sumarían 187 escaños, 11 más que la mayoría absoluta. El bloque de la izquierda se quedaría en los 158 diputados. El último sondeo de Sigma Dos para El Mundo refleja que tras la primera semana de campaña, el reparto de diputados se ha alterado en 22 circunscripciones, y ahora mismo habría 23 provincias en las que se libra una batalla al límite, pero de ninguna forma peligraría la mayoría del bloque de derechas.

refleja que tras la primera semana de campaña, el reparto de diputados se ha alterado en 22 circunscripciones, y ahora mismo habría 23 provincias en las que se libra una batalla al límite, pero de ninguna forma peligraría la mayoría del bloque de derechas. SocioMétrica para El Español destaca que Feijóo supera a Sánchez en 3 puntos y 20 escaños. Aúpa al bloque de derechas a 197 escaños y dejo a todos los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez en 2023 a 150 diputados.

destaca que Feijóo supera a Sánchez en 3 puntos y 20 escaños. Aúpa al bloque de derechas a 197 escaños y dejo a todos los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez en 2023 a 150 diputados. El Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para El Periódico observa que el PP amplía su ventaja sobre el PSOE reforzando una holgada mayoría absoluta en el bloque de la derecha. Feijóo ganaría las generales con el 32,9% de los votos y 131-136 escaños.

¿Por qué no se pueden publicar encuestas a partir de hoy?

Se trata de una peculiaridad de la ley electoral española que en su artículo 69 marca que "durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación".

Hay que remontarse a 1980 para entender esta propuesta de Manuel Fraga que en 1979 cosechó un mal resultado de su Coalición Democrática debido a su juicio a la publicación de un sondeo cinco días antes de los comicios que pronosticó el descalabro de su candidatura y desmovilizó a sus potenciales votantes.

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