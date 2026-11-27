Órdago de Alberto Núñez Feijóo en el debate a cuatro tres días antes de las eleccones generales.

El presidente del Partido Popular prometió este jueves "dimitir" y renunciar al "aforamiento" como diputado en el Congreso de los Diputados si no consigue gobernar, e instó a Pedro Sánchez a hacer lo mismo si pierde el poder y sale de La Moncloa.

Feijóo lanzó la proposición en el cuarto bloque del debate electoral, cuando se hablaba de cómo combatir la corrupción y mejorar la transparencia de la democracia.

El rifirrafe comenzó cuando Sánchez reprochó a los candidatos de PP y Vox que en los últimos días estén poniendo en duda la legalidad de estas elecciones y lancen la idea de un posible "pucherazo" a través del voto por correo y del voto de los españoles en el exterior. "¿Va a reconocer usted el resultado electoral del 29 de noviembre?", preguntó a Feijóo.

El líder del PP evitó responder inicialmente, pero Sánchez insistió en la cuestión y Feijóo decidió "subir la apuesta". "Usted o yo vamos a presidir el Gobierno de España. El que no presida el Gobierno de España… ¿Asume usted la responsabilidad, primero, de dimitir después de las elecciones? Segundo, ¿de dejar el acta de diputado? Tercero, "¿De renunciar al aforamiento? ¿Renunciará usted? Yo sí", prometió.

En ese instante, Sánchez reaccionó con risas y volvió a repetir su pregunta sobre el posible pucherazo del que hablan dirigentes de PP y Vox. "¿Va a reconocer el resultado?", insistió el candidato del PSOE. "Prueba de que lo reconozco es que le digo que usted o yo vamos a presidir el Gobierno: ¿Usted va a dimitir y dejar el aforamiento? Yo sí", replicó Feijóo.