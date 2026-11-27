La mancha de residuos oleosos detectada en el mar tras el vuelco del buque 'Med Emre' ha desaparecido y, por el momento, no hay contaminación en la zona del naufragio. Así lo ha confirmado Elena Delgado, capitana marítima de Valencia, después de que los expertos comprobaran que los restos, que se extendían a lo largo de 2,6 millas, se habían "evaporado" o "degradado".

La desaparición de la mancha supone un alivio significativo ante el riesgo de vertido de las cerca de 7.000 toneladas de gasóleo que transportaba el buque en sus tanques. Según los primeros datos, no se estarían produciendo fugas en los depósitos, aunque todavía es necesario conocer con mayor precisión el estado de la embarcación.

Salvamento Marítimo consigue asegurar el remolque del buque

La otra gran noticia es que Salvamento Marítimo ha conseguido hacer firme un cabo de remolque al barco, lo que permite mantenerlo "estabilizado" y controlar su posible deriva. La embarcación permanece volcada y semihundida, con la quilla al aire, a unas 19 millas náuticas al noroeste de Ibiza. Para moverla a un puerto seguro será necesario determinar previamente cuál es la mejor forma de realizar la maniobra.

El remolque de un buque en estas condiciones puede realizarse manteniendo su posición invertida o después de devolverlo a su posición vertical, una maniobra conocida como adrizado. La decisión dependerá del estado de los daños y de las condiciones en las que se encuentre la embarcación.

El Gobierno estudia a qué puerto trasladar el buque

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que "en las próximas horas y días" se verá cómo trasladar el 'Med Emre' a un puerto "seguro" para "resolver la crisis" iniciada cuando quedó el buque accidentado entre Valencia e Ibiza.

"Veremos en las próximas horas y en los próximos días cómo lo podemos llevar a un puerto seguro que nos permita resolver esta crisis", ha señalado en una entrevista en 'Hoy por hoy'.

Al ser preguntado sobre si el traslado se va a producir tal y como está el buque, es decir, con la quilla al sol, el presidente ha señalado que están "activos" los "criterios técnicos" para estudiar cómo proceder.

Un marinero murió y otros nueve resultaron heridos en el accidente

El 'Med Emre', propiedad de la naviera turca YMN, volcó la noche del miércoles a unas 19 millas náuticas al noroeste de Ibiza. En el accidente murió un marinero turco y otros nueve tripulantes resultaron heridos leves, algunos de los cuales necesitaron asistencia hospitalaria.

Ante el riesgo de vertido de las 7.000 toneladas de gasóleo que transportaba el buque, el Gobierno activó el nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional. La embarcación permanece bajo vigilancia mientras se esclarece cómo proceder con su traslado a un puerto seguro.