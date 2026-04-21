Feijóo carga contra el plan de vivienda y cuestiona su eficacia: "Ya está bien de tomarle el pelo a la gente"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado el nuevo Plan Estatal de Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros, al considerar que no resuelve los problemas estructurales del acceso a la vivienda. El programa, dotado con hasta 7.000 millones de euros para el periodo 2026-2030, contempla además la participación financiera de las comunidades autónomas, que deberán asumir el 40% del coste.

Algunas regiones ya han mostrado su rechazo a contribuir a esa financiación. Feijóo ha centrado sus críticas en la estrategia del Ejecutivo y en los resultados de su política en los últimos años.

Críticas al modelo del Gobierno

Durante un acto celebrado en Getafe, el líder de la oposición ha señalado que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales. "El deterioro del Estado de Bienestar tiene un rostro muy visible: el acceso a la vivienda", ha afirmado.

Feijóo ha cuestionado la efectividad de los anuncios del Gobierno en esta materia. "Hoy el Gobierno anuncia a bombo y platillo otro plan de vivienda", ha dicho, antes de plantear varias preguntas: "Ocho años después de llegar a la Moncloa, otro plan de vivienda ¿Cuántas viviendas han prometido? ¿Cuántos anuncios han hecho? ¿Cuánto dinero han gastado en propaganda de viviendas que no han conseguido? Ya está bien de tomarle el pelo a la gente".

En su intervención, ha sostenido que el incremento de precios en el mercado inmobiliario refleja una situación de dificultad para muchas familias. "La realidad es que 8 años de gobierno socialista han convertido la vivienda en un lujo", ha asegurado.

Propuesta alternativa y ley de suelo

El dirigente popular ha defendido la necesidad de un cambio en la política de vivienda, vinculado a la aprobación de nuevas herramientas legislativas. "Esto cambiará con otro gobierno", ha señalado, al tiempo que ha considerado imprescindible contar con presupuestos y una ley de suelo para abordar el déficit existente.

En este sentido, ha anunciado que su formación impulsará en el Congreso la Ley de Suelo, que, según ha explicado, forma parte de un plan más amplio. "Sabemos lo que queremos hacer, sabemos planificar, sabemos medir nuestras propuestas, sabemos lo que valen y lo vamos a cumplir. Y os aseguro una cosa, cuando me comprometo, lo cumplo", ha afirmado.

Infraestructuras y gestión pública

Feijóo ha realizado estas declaraciones en un acto centrado en infraestructuras, donde también ha criticado la gestión del Ejecutivo en este ámbito. "España recauda como un país nórdico y no puede tener servicios como un país tercermundista", ha indicado.

El líder del PP ha defendido la necesidad de aumentar la inversión en infraestructuras existentes y garantizar su mantenimiento antes de abordar nuevos proyectos. Asimismo, ha subrayado la importancia de contar con presupuestos para sostener la acción de gobierno: "Si no tengo presupuestos no voy a bloquear España".

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