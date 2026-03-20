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La explicación de Pedro Sánchez al encontronazo con Sumar en el Consejo de Ministros: "No lo veo un problema, sino todo lo contrario"

Los ministros de la formación de Yolanda Díaz han dado plantón a los de Pedro Sánchez en la reunión, que ha tenido que posponerse dos horas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Explicación Sánchez | Europa Press

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A las 09:30 horas estaba previsto que en el Complejo de la Moncloa se celebrase la reunión del Consejo de Ministros extraordinario. Sin embargo se ha retrasado dos horas por un plantón de los ministros de Sumar al no querer los socialistas incorporar el decreto medidas de vivienda en el plan de medidas urgentes ante el impacto en la guerra de Oriente.

En la rueda de prensa posterior al consejo, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios de comunicación, Antena 3 Noticias le ha preguntado sobre cómo era posible que a escasos minutos de comenzar la reunión no había un acuerdo entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar.

El jefe del Ejecutivo ha respondido que no se trata de "incorporar las medidas de un grupo u otro que formamos este gobierno de coalición", subrayando ser "progresista con minoría parlamentaria", sino que "tenemos que hacer lo propio con los grupos parlamentarios que hemos hablado durante toda esta legislatura".

Así mismo, a lo ocurrido esta mañana de viernes para aprobar un plan de 5.000 millones de euros, el presidente del Gobierno asegura que "no lo veo en absoluto un problema, sino todo lo contrario, un activo de este gobierno". Destacando que, aunque para la prensa resulte "interesante" "el salseo", lo más importante es la "capacidad de dialogo, de negociación y de acuerdo" de la coalición.

Aunque el encontronazo con los de Yolanda Díaz ha terminado con la introducción a última hora sobre vivienda: la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027. Pero Sánchez es consciente de que "no existe aún una mayoría parlamentaria para poder convalidarlo, pero no por ello vamos a renunciar a dar una respuesta a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española".

No obstante, el presidente ha defendido la "firmeza" con la que ha convencido a los ministros de Sumar de que incorporar medidas de protección a inquilinos en el escudo social de este decreto era "imprescindible".

Por su parte, desde Sumar señalan que lo ocurrido ha trascendido a un "excelente acuerdo" contribuyendo los de Díaz a "hacer al Gobierno más fuerte". De esta manera lo ha explicado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, porque según él, "hemos demostrado hoy es que Sumar está para gobernar y lograr avances", añadiendo que "ése es el papel de Sumar, estar en el Gobierno para transformar y es en lo que siempre vamos a trabajar".

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