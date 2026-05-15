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15 años del 15M, el movimiento contra la corrupción que amenazó al bipartidismo

El movimiento que llegó a poner en jaque el bipartidismo cumple quince años. Pero que ha perdido hoy a la mayoría de sus protagonistas.

Efemérides de hoy 15 de mayo de 2021: Movimiento 15M

Se cumplen 15 años del 15M | EFE | Archivo

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Raúl Marqueta
Publicado:

Arrancó como una protesta espontánea en la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid. Decenas de miles de personas, muchos de ellos jóvenes, se concentraron para protestar contra la precariedad de una crisis económica devastadora, la de 2008, que hacía crecer cada vez más las cifras de paro y los constantes escándalos de corrupción política. Era primavera de 2011. Solo unos meses después empezaría a gobernar el PP de Mariano Rajoy.

La capital fue el epicentro de aquel movimiento que se extendió por plazas de toda España durante semanas bajo la consigna de “no nos representan”. No era un movimiento estrictamente de izquierdas, pero sus críticas a la austeridad, los privilegios de la política o el poder económico, sirvió de caldo de cultivo para el nacimiento de Podemos.

Protesta de la que nació Podemos

El punto de inflexión de aquella revolución fue la aparición de Podemos en 2014. Un grupo de profesores universitarios y activistas fueron poco a poco capitalizando aquella lucha y aprovecharon la oportunidad para conformar una nueva formación de izquierdas.

La participación en debates de televisión ayudó a impulsar su popularidad. El gran exponente fue Pablo Iglesias, que terminaría liderando el partido y llegó a disputarse la hegemonía de la izquierda española casi de frente a frente con el Partido Socialista. Su bandera, su batalla contra la “casta y las élites”. En apenas unos meses obtuvo cinco eurodiputados y alteró por completo el mapa político español. Por primera vez desde los años ochenta, el bipartidismo parecía vulnerable.

Y poco después… Ciudadanos

El ascenso de la formación morada fue meteórico. Y pronto contribuyó a la formación de Ciudadanos, en coordenadas ideológicas opuestas a las de Podemos. Albert Rivera lideraba el partido desde hacía años en Cataluña, pero el descontento de los jóvenes con la política tradicional española le sirvió a la formación catalana para expandirse a nivel nacional.

Si Podemos encarnaba la indignación de una izquierda enfadada y desencantada con el PSOE, Ciudadanos daba una alternativa liberal para sectores más moderados, cansados especialmente de los años de gobierno del Partido Popular. Llegaron al Congreso, terminaron con las mayorías absolutas y rompieron con los códigos y lenguajes que habían marcado históricamente la política española.

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