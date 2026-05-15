Juanma Moreno descarta un acuerdo como en Extremadura o Aragón si no llega a la mayoría absoluta: "PSOE y Vox deberían abstenerse"

Llega la recta final de la campaña electoral en Andalucía. A menos de 48 horas para que los andaluces sean citados a las urnas, el candidato del PP, Juanma Moreno, aspira a revalidar el cargo y espera hacerlo con la mayoría absoluta también alcanzada en 2022, según apuntan los últimos sondeos.

En este escenario, el presidente de la Junta ha considerado que si su formación se quedara, en las elecciones del domingo, a las puertas de la mayoría absoluta, como a un sólo escaño, lo "lógico y sensato" es que PSOE-A y Vox se abstuvieran en su investidura. En concreto, Moreno ha declarado en una entrevista en Canal Sur Radio que ambas formaciones "no tienen ni que votar a favor, simplemente que se abstuvieran para que se produjera la investidura y el gobierno empezara a funcionar".

"No es lo mismo gobierno que desgobierno"

El popular apunta que, la no abstención de PSOE y Vox se traduciría en un "bloqueo", ya que no plantea pactar con Vox como ha ocurrido en Extremadura o Aragón. "Esto va de gobierno o de desgobierno, porque si ni el PSOE ni Vox se abstienen, al final, en vez de tener gobierno en julio, quizá lo tenemos en noviembre", asegura Moreno. Así, señala a los andaluces como los máximos perjudicados, estancados con un gobierno en funciones durante meses "con capacidades absolutamente limitadas", sin poder convocar nuevas oposiciones o aprobar leyes ni presupuestos. En definitiva, "quienes pierden son los andaluces", destaca el presidente de la Junta.

Moreno asegura que el domingo es un día decisivo, y se desliga de la mayoría absoluta que le otorgan los sondeos: "No hay nada ganado", subraya. Pese a que "hay una mayoría de ciudadanos que nos prefieren como Gobierno, no todavía tenemos una mayoría suficiente para gobernar con libertad e independencia", detalla el dirigente popular.

Este viernes, Moreno pone fin a la campaña con un tour de entrevistas y de ciudades, en el que recorrerá Sevilla, Granada y Málaga. Ha sido en un acto en la capital andaluza desde donde ha acusado al Gobierno central de "permanentemente embarrarlo todo" y no cumplir sus promesas en Andalucía.

"No son accidentes laborales, son asesinatos"

También ha hecho mención al problema del narcotráfico y a la reciente muerte de dos guardias civiles en un acto de servicio en Huelva. "Hoy mismo, una narcolancha ha embestido a otra narcolancha en Almería. Esto es insoportable", denuncia Moreno. Acusa a Sánchez de no implementar medidas y de reírse "del esfuerzo, compromiso y determinación de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Y lanza un mensaje al presidente asegurando que "desde Andalucía vamos a plantarle cara al narcotráfico y vamos a exigirle al Gobierno que cambie el código penal para endurecer las penas".

En este sentido, ha aprovechado para criticar la ausencia de Marlaska al funeral de las dos víctimas: "En un funeral de Estado que le ministro de Interior no haya ido, tanto que le gusta ir en el Falcon". Así como la falta de asistencia de Sánchez para "cumplir sus obligaciones profesionales y morales como presidente y asistir a esos familiares rotos". "Esto no son accidentes laborales, esto son asesinatos que se provocan por el narcotráfico", ha sentenciado el candidato popular.

Moreno acusa a Sánchez de iniciar "otro proceso de privilegio a los separatistas"

El presidente de la Junta se ha mostrado muy crítico con la postura del Gobierno de Sánchez en Andalucía. Le acusa de un "permanente y constante maltrato" hacia la comunidad, frente a un "nuevo proceso de privilegio hacia los separatistas catalanes para seguir en la Moncloa". Aunque por el momento no se ha hecho pública ninguna fecha, Moreno llama a apuntar en el calendario el lunes 18 de mayo, un día después de las elecciones andaluzas.

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