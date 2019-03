El PP exige a Rubalcaba que pida perdón por ser el responsable político del 'Caso Faisán'

Los populares exigen a Rubalcaba que pida perdón, por ser el responsable político del chivatazo a ETA, por engañar a los españoles, por impedir que actúe la justicia y por enfrentar a la policía.



El diputado popular Ignacio García Lázaro afirma que el caso Faisán es el precio político que el Gobierno pagó por el mal llamado proceso de paz, según Lázaro el caso Faisán apesta a cloacas del estado.

Rubalcaba le replica y le dice que a los populares no les gusta lo que está pasando y es que cada semana que pasa la lucha contra ETA mejora y que estamos ante el principio del fin de ETA.

El caso del fraude de las prejubilacones falsas en Andalucía también ha elevado la temperatura. La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, pide explicaciones y dice que es gravísimo que el gobierno haya renunciado a crear empleo, pero es repugnante que algunos socialistas hayan hecho negocio de él.

Rubalcaba no ha contestado. Se ha limitado a enumerar planes de empleo del Gobierno, y criticar a Rajoy, le ha recordado que además de no entender su propia letra, no tiene propuestas en empleo juvenil.

Rubalcaba ha dicho además que nunca se había conseguido una tasa de cobertura de paro tan alta, un 75%.