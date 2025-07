Santos Cerdán declaró ante el Supremo no haberse llevado "ni un euro" y "el PSOE tampoco"

Santos Cerdán ingresó en la prisión de Soto del Real el pasado lunes, justo después de declararse como "inocente" ante el Tribunal Supremo el pasado lunes día 30 y niega así todas las acusaciones del informe de la UCO.

El ex secretario de Organización del PSOE aseguró que que él y el Partido Socialista no se habían llevado "ni un euro" de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos de obra pública.

"Me considero inocente y quiero dejar claro que yo no me he llevado ni un euro, ni el Partido Socialista tampoco", afirmó al magistrado nada más comenzar su declaración, según la declaración a la que ha tenido acceso 'Europa Press'.

Durante su declaración, Cerdán informó al juez de que su único "delito" había sido "ayudar a formar un Gobierno de izquierdas". "El único delito que he cometido es trabajar para formar un Gobierno de coalición de izquierdas en este país", añadió antes de ser enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. "Sin duda soy un objetivo por haber sido arquitecto fundamental para construir los gobiernos progresistas en este país", declaró.

Al término la comparecencia el juez le preguntó a Cerdán si quería añadir algo más y así respondió: "Yo lo que tengo claro es que me declaro inocente, nunca me he llevado un duro, ahí están mis cuentas. Mi patrimonio es clarísimo. Además, como diputado que he sido, hemos estado sujetos a la protección anti-blanqueo y más transparente no puede ser", expresó según recoge 'EFE'.

"Nunca me he llevado un duro, tampoco ha habido financiación del PSOE (...) Creo que me encuentro aquí por una persecución política, no por otra cosa", insistió para finalizar. El exdirigente socialista lleva ya varios días en la cárcel madrileña. El juez acordó su entrada en el centro penitenciario al considerar que tuvo "específico papel" en la presunta trama de corrupción.

Cerdán presenta un recurso contra su encarcelamiento

El 'ex número 3' del PSOE se considera víctima de una "causa general" contra él por la que ha ingresado en la cárcel para "provocar" una confesión como ocurrió con Víctor de Aldama, el comisionista de la trama según el recurso de apelación interpuesto por su abogado ante la Sala de lo Penal del Supremo y al que ha accedido 'EFE'.

"No hay duda que estamos ante una 'causa general' contra el Sr. Santos Cerdán y que el objetivo es investigar 'para ver si' finalmente aparece un indicio sólido que lo relacione con alguna actividad delictiva", expone.

La defensa de Cerdán cree que su cliente ha sido sometido "claramente" a una investigación prospectiva y considera que las obras o adjudicaciones en las que habría tenido una participación delictiva "es algo que a día de hoy sigue sin concretarse claramente". También duda del contenido "exacto y veraz" de las grabaciones de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, ambos investigados en la misma causa.

