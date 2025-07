Ábalos apunta a Interior asegurando que Koldo tenía contactos allí: "Es raro (...) a Marlaska no le investigan"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, apunta al Ministerio del Interior en la trama de las mascarillas. Ha sido en 'OKDiario donde ha mostrado su extrañeza de que al ministro Fernando Grande-Marlaska no se le investigue judicialmente.

Ábalos destaca que su exasesor Koldo García tenía muchos contactos en Interior. "Es raro que la UCO no hable de nadie de Interior. A Marlaska no le investigan", afirma extrañado. "Debe haber algo" asegura en relación al ministro del Interior, según revela el medio citado. Insiste en que Koldo pasaba mucho tiempo en el Ministerio de Interior que dirige Marlaska: "No salía de ahí" y deja entrever que puede haber altos cargos policiales implicados.

Ábalos pidió la declaración de Marlaska

José Luis Ábalos solicitó al Tribunal Supremo que citara a declarar como testigo a Grande-Marlaska para que aclare por qué su departamento aparece en informes de la Unidad Central Operativa como adquiriente de "una importante cantidad de mascarillas" a la empresa -investigada- Soluciones de Gestión.

También pidió que acudieran al Supremo a declarar la directora de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Belén Villar; el capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, "ahora incorporado al Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid"; el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez; y a José Luis Caramés, empresario relacionado con la causa.

No obstante, el juez desestimó la petición del exministro de Transportes de citar a declarar al ministro del Interior y su número dos, Rafael Pérez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.