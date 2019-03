ERC pone fecha a la consulta independentista: primera quincena de septiembre

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha anunciado este sábado que su partido apuesta por que la consulta de autodeterminación en Cataluña se celebre la primera quincena de septiembre de 2014, el domingo 7 o el 14.



En una entrevista de Europa Press, ha argumentado que, por un lado, sería "precipitado" convocarla para antes de las elecciones europeas de mayo del año que viene y, por el otro, sería recomendable celebrarla antes del referéndum escocés del 18 de septiembre.



Así, teniendo en cuenta que las "buenas prácticas internacionales" recomiendan que tras las europeas deben pasar 90 días antes de otro proceso electoral, el escaso margen que queda son los dos primeros fines de semana de septiembre, ya que el agosto está descartado.



Además, a los republicanos no se les escapa que entre el 7 y el 14 se celebraría la Diada, una fecha que en 2012 adquirió un marcado tono independentista, algo que con toda seguridad se repetirá en 2013 con la celebración de una cadena humana a favor de la independencia.



Rovira ha explicado que la consulta catalana debe ser antes que la escocesa porque "los expertos catalanes ven el riesgo de que el referéndum escocés no acabe siendo una variable de impulso para el proceso catalán".



Todas las encuestas que se han publicado hasta ahora arrojan que el 'sí' a la independencia perdería en Escocia, y los independentistas catalanes piensan que podría ser una circunstancia que desactivara el 'sí' en Cataluña.



Además, Rovira también descarta hacerlo el mismo día que los escoceses porque el 18 es un jueves, y en Cataluña los ciudadanos "no están acostumbrados a votar en día laborable", por lo que prefiere no innovar en este sentido.



En cualquier caso, Rovira ha recordado que el pacto de gobernabilidad firmado entre CiU y ERC establece que antes de acabe el año se tiene que poner fecha a la consulta y, para los republicanos, es irrenunciable que sea en 2014.



Rovira también asegura que la primera quincena es un sólo una propuesta, y que la fecha final tiene que salir del "consenso" con otras fuerzas políticas y con las entidades de la sociedad civil a través del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.



La secretaria general de los republicanos ha pedido al Govern que se vuelque con la cadena humana que prepara la Asamblea Nacional Catalana por la Diada para reclamar la independencia de Cataluña.



"Es el propio Govern quien ha iniciado el camino hacia la libertad nacional, hacia la democracia, y siempre debería estar al lado de las movilizaciones ciudadanas que trabajan en este sentido", reflexiona Rovira.



Mientras ve imprescindible que los miembros del gabinete acudan a la cita, en el caso del presidente Artur Mas deja en sus manos la decisión: "A mi me gustaría muchísimo -que fuera-, y a la gente que participa y organiza la cadena también".



En 2012, el presidente catalán declinó participar en la manifestación independentista que se celebró por las calles de Barcelona, argumentando que la Diada era un día de todos los catalanes y "no sólo de los nacionalistas e independentistas".



ERC está convencida de que la cadena será un éxito, y augura que supondrá "un gesto que dará mucha visibilidad internacional" a los independentistas, ya que evocará otras cadenas como la que hicieron en las repúblicas bálticas, un proceso secesionista que culminó con éxito.