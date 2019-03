Enrique López: “Es una interpretación absurda de la norma”

López ha proseguido, "estamos ante un acto formalmente consumado y que a mí me ha excluido en este momento de poder ser nombrado. Esto supone una interpretación absolutamente absurda de la norma. Me gusta ser muy respetuoso con la instituciones, aunque en este caso limiten profesionalmente un derecho fundamental que me corresponde a mí, como a cualquier ciudadano".

Tras cuestionar algunos aspectos de las normas de elección, Enrique López ha explicado en Onda Cero que "para ser vocal del CGPJ hay que ser juez y, además trabajas en el poder judicial, gobernándolo. En la facultad explicamos a los alumnos que, cuando la ley es interpretable, la única interpretación que no cabe es aquella que reduce al absurdo su conclusión. En este caso, evidentemente, estamos conduciendo algo al absurdo. El presidente del Tribunal Supremo, está en situación de servicios especiales, con lo cual con esta teoría no sería juez".

Abundando en este asunto, el magistrado ha denunciado que "se han realizado constantes descalificaciones hacia mi persona, a las que yo no he respondido, ni voy a responder. El marco en el que se toma esta decisión parece bastante claro. Pero, insisto, la norma hay que aplicarla en su recto sentido, en un juzgado, en el Parlamento, en la mesa del Congreso o del Senado y en cualquier otro sitio".

Respecto a la polémica generada por el reparto de los casos en la Audiencia Nacional y especialmente del caso Gürtel, Enrique López ha manifestado lo siguiente: "por razones de prudencia no debo hablar. En general, los asuntos se reparten -cuando son asuntos nuevos-, por la fecha de la comisión del delito. A veces pueden surgir dudas, si por tener antecedente se puede iniciar o no una investigación en uno o en otro juzgado".