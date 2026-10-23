Calendario electoral 2026: las fechas clave antes de las elecciones generales del 29-N

Los españoles estamos llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre, fecha en la que se celebrarán las elecciones generales tras el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 5 de octubre.

Falta algo más de un mes para los comicios pero la carrera electoral de los diferentes partidos políticos por llegar bien posicionados al 29-N ya ha comenzado, y lo ha hecho de forma frenética.

La precampaña electoral ha echado a rodar con los principales líderes políticos recorriendo ya distintas comunidades autónomas con el objetivo de recabar el máximo apoyo posible para sus partidos.

Antena 3 Noticias, en colaboración con el portal digital Demócrata, especializado en información parlamentaria y actividad legislativa, ha preparado una serie de herramientas interactivas propias para facilitar la compresión de cómo se desarrollará la precampaña y campaña electoral.

Hasta el 29 de noviembre, estas son las fechas clave a tener en cuenta en el calendario electoral. Destacan el inicio de campaña, la solicitud del voto por correo o el plazo de presentación de candidaturas.

31 de octubre: Fin del plazo para el voto ERTA

El próximo 31 de octubre será el último día para que soliciten el voto aquellas personas que residan habitualmente en España, pero que se encuentren temporalmente en el extranjero (ERTA).

13 de noviembre: Arranca la campaña electoral

Si la precampaña ya está siendo frenética, los diferentes partidos políticos intensificarán aún más su actividad a partir del 13 de noviembre, fecha en la que arrancará la campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29-N.

19 de noviembre: Último día para pedir el voto por correo

Todos aquellos que no puedan acudir físicamente a las urnas el próximo 29 de noviembre, tendrán hasta el día 19 para solicitar el voto por correo, diez días antes de los comicios.

Del 21 al 26 de noviembre: Voto CERA

Ese es el plazo para que depositen el voto en los consulados aquellos ciudadanos españoles que residen en el extranjero (CERA). Si el método es mediante correo postal, se podrá enviar hasta el 24 de noviembre.

25 de noviembre: Último día para depositar el voto por correo

Si el 19 de noviembre es el último día para solicitar el voto por correo, el 25 será la fecha límite para que los electores depositen dicho voto por correo.

29 de noviembre: elecciones generales

Desde las 9 horas de la mañana hasta las 20 horas de la tarde del 29 de noviembre estarán abiertos los colegios electorales para que todos los electores ejecuten su derecho a votar en estos comicios. Sin embargo, el escrutinio general tendrá lugar del 4 al 7 de diciembre.